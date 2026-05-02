Bảng xếp hạng V-League 2025/26 mới nhất: Kịch tính cuộc đua top 3

Thứ Bảy, 05:30, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/26 mới nhất, cuộc đua top 3 trở nên vô cùng kịch tính sau khi Hà Nội FC thắng Đà Nẵng 2-1 ở vòng 21.

Chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng trong loạt trận ngày 1/5 giúp Hà Nội FC tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/26. Đội bóng Thủ đô hiện có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ kém 3 điểm so với vị trí nhì bảng của Thể Công Viettel.

Diễn biến này khiến cuộc đua top 3 trở nên vô cùng kịch tính, đồng thời tạo áp lực lớn lên trận cầu tâm điểm vòng 21 giữa Thể Công Viettel gặp Ninh Bình. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 3/5 trên sân Hàng Đẫy.

bang xep hang v-league 2025 26 moi nhat kich tinh cuoc dua top 3 hinh anh 1
Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/26 sau loạt trận ngày 1/5. (Ảnh: VPF)

Trong trận đấu còn lại của ngày 1/5, Nam Định đã giành chiến thắng 2-0 trước CA TP.HCM. Qua đó, Nam Định có 31 điểm và chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League từ chính tay đối thủ. CA TP.HCM rơi xuống thứ 6 khi có 29 điểm.

Ở phía cuối bảng, Đà Nẵng có nguy cơ bị PVF-CAND đẩy trở lại vị trí đáy bảng. Hiện tại, Đà Nẵng đang có cùng 13 điểm như PVF-CAND nhưng hơn chỉ số phụ. Nếu PVF-CAND có điểm trước Hà Tĩnh trong trận đấu lúc 18h00 ngày 2/5, họ sẽ vươn lên chiếm vị trí áp chót từ tay Đà Nẵng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Bảng xếp hạng V-League Hà Nội FC V-League
Kết quả V-League hôm nay 1/5: Hà Nội FC thắng kịch tính Đà Nẵng
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5, Hà Nội FC thắng kịch tính 2-1 trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 21.

Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM 2-0 trong ngày Xuân Son không ra sân thi đấu.

Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League
VOV.VN - Trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình sẽ được điều hành bởi hai trọng tài người Hàn Quốc.

