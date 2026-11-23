Nam Định giữ vững ngôi đầu Bảng xếp hạng V-League

Sau các trận đấu vòng 8 V-League 2026/2027, Nam Định tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm sau 8 trận. Đội bóng thành Nam tạo khoảng cách 3 điểm so với Ninh Bình, đội đang đứng thứ hai với 16 điểm.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đà Nẵng giúp Ninh Bình củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hoàng Đức ghi bàn thắng duy nhất ở phút 24, mang về 3 điểm cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó, Đà Nẵng phải nhận thất bại và tiếp tục đứng thứ 10 với 9 điểm.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 8.

Ở trận đấu muộn vòng 8, Hà Tĩnh đánh bại Công an TPHCM với tỷ số 2-1. Daniel Passira và Luiz Antonio lần lượt lập công, giúp đội bóng núi Hồng giành chiến thắng quan trọng. Kết quả này đưa Hà Tĩnh lên vị trí thứ năm với 14 điểm. Công an TPHCM xếp thứ chín với 10 điểm.

Cuộc đua top đầu và trụ hạng ngày càng căng thẳng

Đứng thứ ba là Sông Lam Nghệ An với 14 điểm, bằng điểm Công an Hà Nội và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, SLNA xếp trên nhờ các chỉ số phụ. Công an Hà Nội hiện đứng thứ tư dù mới thi đấu 7 trận và còn cơ hội cải thiện vị trí. Ở nhóm cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Viettel cùng có 6 điểm. Đồng Nai đứng cuối với 4 điểm sau 8 vòng đấu.

Với khoảng cách điểm số không quá lớn giữa nhiều đội bóng, cuộc đua vô địch, cạnh tranh nhóm đầu và trụ hạng tại V-League 2026/2027 hứa hẹn tiếp tục diễn ra quyết liệt trong những vòng đấu tiếp theo.

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