Đội bóng V-League tổn thất lực lượng ở trận "chung kết ngược"

Chủ Nhật, 12:30, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - PVF-CAND thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng ở trận đấu được ví như "chung kết ngược" của V-League với Thanh Hóa ở vòng 20.

PVF-CAND vừa trải qua trận đấu đáng thất vọng ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi để Ninh Bình đánh bại với tỷ số 3-0. Kết quả này khiến PVF-CAND vẫn đang "ngụp lặn" ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, vị trí sẽ phải đá play-off vào cuối mùa. 

Doi bong v-league ton that luc luong o tran chung ket nguoc hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Nếu Đà Nẵng thắng Nam Định trong trận đá muộn vòng 19 V-League 2025/2026 diễn ra chiều nay, PVF-CAND thậm chí còn tụt xuống vị trí cuối bảng, đồng nghĩa với tấm vé xuống hạng trực tiếp. 

Không chỉ đang ở tình cảnh khó khăn trên bảng xếp hạng, lực lượng của PVF-CAND cũng đang chịu nhiều tổn thất. Trong trận đấu với Ninh Bình hôm qua, hai cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn và Hà Văn Việt của PVF-CAND đã phải nhận thẻ vàng, đó là thẻ vàng thứ ba của họ kể từ đầu mùa. 

Điều này đồng nghĩa Nguyễn Anh Tuấn và Hà Văn Việt sẽ vắng mặt ở vòng 20 theo đúng quy định về kỷ luật mà BTC giải đưa ra trước khi giải đấu khởi tranh. 

Đáng chú ý ở vòng 20, PVF-CAND sẽ đối đầu Thanh Hóa, đội bóng đang xếp hạng 12, trên sân khách. Đây là trận đấu được ví như "chung kết ngược" của V-League khi đội nào thắng sẽ có nhiều cơ hội để trụ hạng thành công. 

Không chỉ vắng Nguyễn Anh Tuấn và Hà Văn Việt, PVF-CAND còn chưa chắc đã có được sự phục vụ của hai ngoại binh Mahmoud Eid và Alastair David Reynolds khi những cầu thủ này đang gặp vấn đề về thể lực ở các mức độ khác nhau. 

Trận Thanh Hóa vs PVF-CAND ở vòng 20 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 25/4. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình áp sát vị trí nhì bảng
Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng
Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng

VOV.VN - Vòng 19 V-League 2025/26 là cơ hội để những đội bóng đang ở gần nhóm “cầm đèn đỏ” tích luỹ điểm số nhằm tiến gần đến nhóm an toàn.

CAHN củng cố hàng thủ trước vòng 19 V-League 2025/26
CAHN củng cố hàng thủ trước vòng 19 V-League 2025/26

VOV.VN - CAHN tiếp tục có động thái củng cố hàng phòng ngự trước chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM tại vòng 19 V-League 2025/26.

