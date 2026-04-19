Đội bóng V-League tổn thất lực lượng ở trận "chung kết ngược"

PVF-CAND vừa trải qua trận đấu đáng thất vọng ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi để Ninh Bình đánh bại với tỷ số 3-0. Kết quả này khiến PVF-CAND vẫn đang "ngụp lặn" ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, vị trí sẽ phải đá play-off vào cuối mùa.

Nếu Đà Nẵng thắng Nam Định trong trận đá muộn vòng 19 V-League 2025/2026 diễn ra chiều nay, PVF-CAND thậm chí còn tụt xuống vị trí cuối bảng, đồng nghĩa với tấm vé xuống hạng trực tiếp.

Không chỉ đang ở tình cảnh khó khăn trên bảng xếp hạng, lực lượng của PVF-CAND cũng đang chịu nhiều tổn thất. Trong trận đấu với Ninh Bình hôm qua, hai cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn và Hà Văn Việt của PVF-CAND đã phải nhận thẻ vàng, đó là thẻ vàng thứ ba của họ kể từ đầu mùa.

Điều này đồng nghĩa Nguyễn Anh Tuấn và Hà Văn Việt sẽ vắng mặt ở vòng 20 theo đúng quy định về kỷ luật mà BTC giải đưa ra trước khi giải đấu khởi tranh.

Đáng chú ý ở vòng 20, PVF-CAND sẽ đối đầu Thanh Hóa, đội bóng đang xếp hạng 12, trên sân khách. Đây là trận đấu được ví như "chung kết ngược" của V-League khi đội nào thắng sẽ có nhiều cơ hội để trụ hạng thành công.

Không chỉ vắng Nguyễn Anh Tuấn và Hà Văn Việt, PVF-CAND còn chưa chắc đã có được sự phục vụ của hai ngoại binh Mahmoud Eid và Alastair David Reynolds khi những cầu thủ này đang gặp vấn đề về thể lực ở các mức độ khác nhau.

Trận Thanh Hóa vs PVF-CAND ở vòng 20 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 25/4.