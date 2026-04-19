中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng, Thanh Hóa hòa SLNA

Chủ Nhật, 20:07, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1 trong khi Thanh Hóa hòa SLNA 1-1.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Chiều tối 19/4, vòng 19 V-League 2025/2026 tiếp tục diễn ra. Đội bóng vẫn đang là ĐKVĐ Nam Định có chuyến làm khách đến sân của đội cuối bảng Đà Nẵng. 

ket qua v-league hom nay 19 4 nam Dinh thang Da nang, thanh hoa hoa slna hinh anh 1
Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1. 

Trước đối thủ đang gặp nhiều khó khăn, các cầu thủ Nam Định dễ dàng làm chủ trận đấu và có bàn mở tỷ số ở phút 21. Tô Văn Vũ đá phạt góc buộc hậu vệ đội chủ nhà đánh đầu phá bóng ra. Văn Vĩ ập vào sút bóng từ tuyến hai tạo nên pha bóng lộn xộn, Xuân Son có mặt kịp thời để đánh đầu tung lưới Đà Nẵng. 

Sau khi để thủng lưới, Đà Nẵng dồn đội hình lên tấn công và đã tạo được những sức ép khá lớn. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà còn chưa thể ghi bàn gỡ hòa thì họ lại phải chịu thiệt về quân số. Phút 45, Nam Định phản công nhanh, Xuân Son băng xuống tốc dộ khiến thủ môn Văn Biểu của Đà Nẵng phải ra xa khung thành cản phá. Trong nỗ lực ngăn cản cầu thủ của Nam Định, Văn Biểu đã dùng tay chạm bóng ngoài vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

Trong tình thế thiếu người, Đà Nẵng lại bất ngờ khởi đầu hiệp hai rất hứng khởi. Phút 51, ngoại binh López Pissano có pha đi bóng nỗ lực, "xâu kim" Tô Văn Vũ rồi tung ra cú đá từ cự ly hơn 20m, găm trái bóng thẳng vào khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa cho đội chủ nhà. 

Tuy nhiên, sự hứng khởi của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Với lợi thế hơn người, Nam Định dễ dàng có bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 61 với tình huống cứa lòng đẳng cấp của ngoại binh Akolo. 

Về cuối trận, Nam Định thi đấu ung dung nhưng vẫn bảo toàn được tỷ số 2-1 do Đà Nẵng không thể gây áp lực đủ lớn với 10 cầu thủ trên sân. 

Cùng ngày, Thanh Hóa đón tiếp SLNA trên sân nhà trong bối cảnh thiếu vắng nhiều cầu thủ bởi những lý do khác nhau. Với phong độ cao hơn, SLNA là đội chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công nhưng các pha bóng cuối cùng của đội khách thiếu đi sự chuẩn xác. 

Trong thế trận giằng co, bước ngoặt của trận đấu bất ngờ xuất hiện ở phút 29. Trong nỗ lực cản phá cầu thủ Thanh Hóa, trung vệ Hoàng Văn Khánh đã phạm lỗi với tiền đạo Ngọc Mỹ của đội chủ nhà. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ với cầu thủ bên phía SLNA. Ít phút sau, SLNA còn gặp thêm tổn thất về nhân sự khi trung vệ ngoại binh Garcia chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vắng đi bộ đôi trung vệ tốt nhất, SLNA đã không thể đứng vững khi Lê Văn Thắng tung ra cú sút xa trái phá ở cuối hiệp 1 khiến Cao Văn Bình phải vào lưới nhặt bóng. 

Lép vế hoàn toàn trong khoảng thời gian sau đó nhưng SLNA lại bất ngờ có bàn thắng ở phút 70. Đội khách thực hiện pha phản công thần tốc, Fortes băng lên chiếm lĩnh khoảng trống rồi chuyền cho Mạnh Quỳnh dứt điểm lạnh lùng khiến Y Êli Niê chỉ biết nhìn lưới rung lên. 

Khoảng thời gian còn lại, Thanh Hóa tấn công mãnh liệt nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1 với SLNA. 

PV/VOV.VN
Tag: V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế