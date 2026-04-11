Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel "thổi lửa" vào cuộc đua vô địch

Thứ Bảy, 06:30, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Thể Công Viettel "thổi lửa" vào cuộc đua vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón Thanh Hóa. Tiền đạo Pedro Henrique là tác giả bàn thắng duy nhất trên sân Hàng Đẫy với pha đá phạt đền thành công ở phút 72. Tuy nhiên, đội bóng áo lính cũng chịu tổn thất khi HLV Velizar Popov nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài.

Chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa giúp Thể Công Viettel có 38 điểm và khiến cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 trở nên sôi động hơn khi đội nhì bảng tạm thời rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của CAHN xuống còn 6 điểm.

Ở vòng đấu này, CAHN sẽ tới làm khách của đội cuối bảng PVF-CAND vào lúc 18h00 ngày 12/9. Thầy trò HLV Mano Polking sẽ đối mặt với áp lực phải thắng để tái lập khoảng cách 9 điểm nhiều hơn Thể Công Viettel trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

bang xep hang v-league moi nhat the cong viettel thoi lua vao cuoc dua vo dich hinh anh 1
Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026

Trong khi đó, Thanh Hóa vẫn đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 16 điểm sau 18 trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có nguy cơ bị cách đối thủ xếp sau thu hẹp cách biệt trong cuộc chiến trụ hạng.

Đáng chú ý, HAGL có thể vượt mặt Thanh Hóa để chiếm vị trí thứ 11. Nhiệm vụ của đội bóng phố Núi là phải giành chiến thắng trong chuyến làm khách Nam Định vào lúc 18h00 ngày 11/4.

 

Hoàng Long/VOV.VN
