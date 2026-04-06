Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam nếm "trái đắng" khi trở lại V-League

Thứ Hai, 15:00, 06/04/2026
VOV.VN - Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải hay Trần Trung Kiên có trải nghiệm không như ý khi trở lại đấu trường V-League.

ĐT Việt Nam đã có đợt tập trung tháng 3/2026 rất thành công khi thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh hôm 26/3 và đánh bại ĐT Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31/3. Tuy nhiên, sau khi trở về CLB chủ quản, hàng loạt tuyển thủ Việt Nam đã có trải nghiệm kém vui tại vòng 17 V-League 2025/2026.

Đỗ Hoàng Hên bị đau nhẹ và chỉ chơi 46 phút trong trận Hà Nội FC thua Hải Phòng 0-1. Tiền vệ Nguyễn Hai Long cũng bị đau nhẹ và không thể góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Thủ đô ở trận này. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải ngồi dự bị và chỉ vào sân trong vài phút cuối trận.

Hà Nội FC nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách của Hải Phòng. (Ảnh: Hoài Thương)

Bộ đôi hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh chơi trọn vẹn 90 phút trên sân Lạch Tray nhưng không thể giúp Hà Nội FC có điểm trước Hải Phòng. Trước đó, Xuân Mạnh vừa ghi bàn vào lưới ĐT Bangladesh còn Duy Mạnh có pha lập công trước ĐT Malaysia.

Thủ môn Trần Trung Kiên cũng phải nếm trải nỗi buồn thất bại ở vòng 17 V-League 2025/2026, khi HAGL thua ngược 1-2 trong cuộc tiếp đón Ninh Bình. Trận thua này khiến HAGL bị Thanh Hóa đẩy xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League. Đội bóng phố Núi hiện có 15 điểm, chỉ hơn 3 điểm so với hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND.

Khuất Văn Khang gặp vấn đề với chấn thương sau khi ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT Bangladesh và bỏ lỡ cuộc tiếp đón ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Tiền vệ này vẫn chưa thể tái xuất khi không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Thể Công Viettel hòa SLNA 1-1 tại vòng 17 V-League 2025/2026. Cú sảy chân trước SLNA cũng khiến Khuất Văn Khang và đồng đội bị CAHN nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Quang Hải dính chấn thương trong trận CAHN 5-1 Đà Nẵng. (Ảnh: Duy Đức)

Tuy CAHN giành chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng, nhưng cá nhân Nguyễn Quang Hải lại kết thúc trận đấu tại sân Hàng Đẫy theo kịch bản không mong muốn. Tiền vệ này bị lật cổ chân và phải rời sân trên cáng. Rất may, HLV Mano Polking cho biết, chấn thương của Quang Hải không quá nghiêm trọng.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: V-League ĐT Việt Nam Đỗ Hoàng Hên Nguyễn Quang Hải Trần Trung Kiên
Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ
Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ

VOV.VN - Vòng 17 V-League 2025/2026 chứng kiến CAHN và Thanh Hóa có chiến thắng đậm và quan trọng để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ

Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ

VOV.VN - Vòng 17 V-League 2025/2026 chứng kiến CAHN và Thanh Hóa có chiến thắng đậm và quan trọng để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League
Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League

VOV.VN - CAHN đang tiến gần hơn đến ngôi vô địch vừa bằng phong độ thuyết phục, vừa bằng việc các đối thủ tự vấp trên đường đua.

Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League

Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League

VOV.VN - CAHN đang tiến gần hơn đến ngôi vô địch vừa bằng phong độ thuyết phục, vừa bằng việc các đối thủ tự vấp trên đường đua.

