中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027: Việt Nam dẫn đầu, Malaysia bị loại

Thứ Ba, 14:24, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất, Việt Nam dẫn đầu và có vé đi vòng chung kết, trong khi Malaysia bị xử thua và dừng bước.

Ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra án phạt với ĐT Malaysia trong vụ việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Theo đó, AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc là 2-0) và thua ĐT Việt Nam 0-3 (tỷ số gốc là 4-0) ở 2 lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt bổ sung 50.000 USD.

bang xep hang vong loai asian cup 2027 viet nam dan dau, malaysia bi loai hinh anh 1
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 bảng F sau khi Malaysia bị xử thua (Đồ họa: On Sports).

Với những kết quả bị xử thua này, bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 của bảng F đã có sự thay đổi. Theo đó, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm.

bang xep hang vong loai asian cup 2027 viet nam dan dau, malaysia bi loai hinh anh 2
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 từ bảng A tới E tính đến chiều 17/3.

ĐT Việt Nam chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu lượt về với ĐT Malaysia vào ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường.

PV/VOV.VN
Tag: bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 bảng xếp hạng Asian Cup 2027 Asian Cup 2027
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá