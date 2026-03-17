Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027: Việt Nam dẫn đầu, Malaysia bị loại

Ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra án phạt với ĐT Malaysia trong vụ việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Theo đó, AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc là 2-0) và thua ĐT Việt Nam 0-3 (tỷ số gốc là 4-0) ở 2 lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt bổ sung 50.000 USD.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 bảng F sau khi Malaysia bị xử thua (Đồ họa: On Sports).

Với những kết quả bị xử thua này, bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 của bảng F đã có sự thay đổi. Theo đó, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 từ bảng A tới E tính đến chiều 17/3.

ĐT Việt Nam chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu lượt về với ĐT Malaysia vào ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường.