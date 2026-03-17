AFC CHÍNH THỨC xử thua ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam có vé dự VCK Asian Cup 2027

Trang chủ FAM trưa 17/3 xác nhận AFC chính thức ra án phạt với ĐT Malaysia trong vụ việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Theo đó, AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc là 2-0) và thua ĐT Việt Nam 0-3 (tỷ số gốc là 4-0) ở 2 lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt bổ sung 50.000 USD.

Với những kết quả bị xử thua này, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu lượt về với ĐT Malaysia vào ngày 31/3/2026.

Trận đấu sắp tới tại sân Thiên Trường vì thế chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.