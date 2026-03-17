AFC CHÍNH THỨC xử thua ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam có vé dự VCK Asian Cup 2027

Thứ Ba, 13:51, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - LĐBĐ Malaysia (FAM) xác nhận AFC chính thức ra án phạt xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-3 và do đó, ĐT Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Trang chủ FAM trưa 17/3 xác nhận AFC chính thức ra án phạt với ĐT Malaysia trong vụ việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. 

Ảnh: AFC. 

Theo đó, AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc là 2-0) và thua ĐT Việt Nam 0-3 (tỷ số gốc là 4-0) ở 2 lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt bổ sung 50.000 USD. 

Với những kết quả bị xử thua này, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu lượt về với ĐT Malaysia vào ngày 31/3/2026. 

Trận đấu sắp tới tại sân Thiên Trường vì thế chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. 

PV/VOV.VN
VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

VOV.VN - Thực hư vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng năng lượng và hàng hóa toàn cầu, Thái Lan và Malaysia mới đây đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực nhằm giảm thiểu tác động từ bên ngoài, ổn định thị trường trong nước.

