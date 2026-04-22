Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026: Hà Nội FC và HAGL gặp khó

Theo lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026, trận đấu sớm nhất là màn so tài của HAGL với Hải Phòng trên sân Pleiku. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng HAGL được dự đoán sẽ gặp khó khăn trước đội bóng đất Cảng.

Trong khi đó, đội bóng đang có phong độ tốt là Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân của Ninh Bình. Ở trận đấu này, Hà Nội FC không có sự phục vụ của Thành Chung vì án treo giò.

Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026.

Hiện tại, Ninh Bình đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 37 điểm, hơn Hà Nội FC 4 điểm. kết quả của cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua vào vị trí thứ 3 của mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026, đội đầu bảng CAHN sẽ tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy. Đây là cơ hội để đội bóng ngành công an giành chiến thắng để xây chắc ngôi đầu.

