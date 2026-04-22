中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vòng 20 V-League 25/26: 9 cầu thủ bị treo giò, Hà Nội FC và Hải Phòng “lo sốt vó”

Thứ Tư, 08:21, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 20 V-League 2025/2026 có tới 9 cầu thủ bị treo giò.

Hà Nội FC mất hòn đá tảng khi làm khách Ninh Bình

Theo lịch thì vòng 20 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra vào cuối tuần này với một số trận cầu hấp dẫn. Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng đấu này sẽ có 9 cầu thủ bị treo giò.

vong 20 v-league 25 26 9 cau thu bi treo gio, ha noi fc va hai phong lo sot vo hinh anh 1
Thành Chung bị treo giò ở vòng 20 (Ảnh: VPF).

Đáng chú ý nhất là trường hợp của trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC. Cầu thủ này nhận thẻ đỏ nên bị treo giò ở trận đấu với Ninh Bình. Vắng Thành Chung sẽ là mất mát lớn với hàng thủ của Hà Nội FC.

Hải Phòng mất “trọng pháo” trước HAGL

Trong khi đó, Hải Phòng cũng không có lực lượng mạnh nhất khi làm khách trước HAGL khi tiền đạo Tagueu bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Tagueu hiện là chân sút tốt nhất của Hải Phòng nên tiền đạo này vắng mặt sẽ khiến HLV Chu Đình Nghiêm không khỏi đau đầu.

vong 20 v-league 25 26 9 cau thu bi treo gio, ha noi fc va hai phong lo sot vo hinh anh 2
Tagueu vắng mặt ở trận đấu với HAGL (Ảnh: VPF).

Những cầu thủ khác bị treo giò ở vòng 20 V-League 2025/2026 gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Hà Văn Việt (PVF CAND), Nguyễn Trọng Hoàng (Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel), Phan Văn Đức (CAHN) và Hoàng Văn Khánh (SLNA).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
Tag: V-League 2025/2026 vòng 20 V-League V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế