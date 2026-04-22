Vòng 20 V-League 25/26: 9 cầu thủ bị treo giò, Hà Nội FC và Hải Phòng “lo sốt vó”

Hà Nội FC mất hòn đá tảng khi làm khách Ninh Bình

Theo lịch thì vòng 20 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra vào cuối tuần này với một số trận cầu hấp dẫn. Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng đấu này sẽ có 9 cầu thủ bị treo giò.

Thành Chung bị treo giò ở vòng 20 (Ảnh: VPF).

Đáng chú ý nhất là trường hợp của trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC. Cầu thủ này nhận thẻ đỏ nên bị treo giò ở trận đấu với Ninh Bình. Vắng Thành Chung sẽ là mất mát lớn với hàng thủ của Hà Nội FC.

Hải Phòng mất “trọng pháo” trước HAGL

Trong khi đó, Hải Phòng cũng không có lực lượng mạnh nhất khi làm khách trước HAGL khi tiền đạo Tagueu bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Tagueu hiện là chân sút tốt nhất của Hải Phòng nên tiền đạo này vắng mặt sẽ khiến HLV Chu Đình Nghiêm không khỏi đau đầu.

Tagueu vắng mặt ở trận đấu với HAGL (Ảnh: VPF).

Những cầu thủ khác bị treo giò ở vòng 20 V-League 2025/2026 gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Hà Văn Việt (PVF CAND), Nguyễn Trọng Hoàng (Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel), Phan Văn Đức (CAHN) và Hoàng Văn Khánh (SLNA).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn