Vòng 20 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

Thứ Ba, 15:30, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng 20 V-League 2025/26 nhận được sự quan tâm với những trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua trụ hạng.

Vòng 20 V-League 2025/26 được người hâm mộ chú ý khi cuộc đua trụ hạng có những trận đấu rất quan trọng. Trong đó, màn so tài giữa Thanh Hoá và PVF-CAND được đánh giá mang tính chất quyết định lớn đến quyết tâm trụ hạng của cả hai đội.

Thanh Hoá hiện đang đứng ngay trên PVF-CAND trong bảng xếp hạng V-League mùa này, hơn đối thủ trực tiếp đua trụ hạng khoảng cách 4 điểm. Nếu giành chiến thắng, Thanh Hoá sẽ tạo ra khoảng cách 7 điểm rất khó để san lấp trong giai đoạn cuối mùa.

vong 20 v-league 2025 26 nong bong cuoc dua tru hang hinh anh 1
PVF-CAND đang ở tình thế rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng (Ảnh: Đức Minh)

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND có lẽ chỉ đặt mục tiêu có điểm khi phải làm khách trên sân Thanh Hoá. Nhưng trong trường hợp giành chiến thắng, PVF-CAND sẽ rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, đồng thời biến cuộc đua trụ hạng trở nên “căng như dây đàn” trong phần còn lại của mùa giải.

Trong trường hợp PVF-CAND thắng, không chỉ Thanh Hoá mà cả TP.HCM cũng như HAGL cũng rơi vào tình trạng báo động. Nếu cả hai đội cùng mất điểm ở vòng đấu tới, khoảng cách về điểm số với PVF-CAND sẽ bị rút ngắn xuống còn 3 điểm với TP.HCM, cũng như 2 điểm với HAGL.

Dù đều được đá trên sân nhà nhưng cả TP.HCM và HAGL đều gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn. TP.HCM sẽ chạm trán Nam Định đang trên đà trở lại mạnh mẽ, trong khi HAGL gặp đội đang đua vô địch là Thể Công Viettel.

Trận đấu trên sân Pleiku sẽ trở thành nút thắt quan trọng cho cả hai đầu bảng xếp hạng V-League. HAGL nhiều khả năng sẽ khiến cuộc đua vô địch trở thành màn độc diễn của CAHN nếu có điểm, đồng thời cũng tự định đoạt số phận của chính mình trong cuộc đua trụ hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tag: Thanh Hoá PVF-CAND HAGL
Đình Bắc lọt top những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này
Đình Bắc lọt top những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này

VOV.VN - Chỉ sau 3 trận, Đình Bắc đã lọt vào nhóm những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League 2025/26.

Đình Bắc lọt top những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này

Đình Bắc lọt top những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này

VOV.VN - Chỉ sau 3 trận, Đình Bắc đã lọt vào nhóm những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League 2025/26.

Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026
Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Malaysia - đội thua U17 Việt Nam ở vòng bảng đặt mục tiêu vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026

Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Malaysia - đội thua U17 Việt Nam ở vòng bảng đặt mục tiêu vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Đồng Nai đứng trước cơ hội bứt tốc tiến đến ngôi vô địch
Đồng Nai đứng trước cơ hội bứt tốc tiến đến ngôi vô địch

VOV.VN - Đồng Nai đang có cơ hội bỏ xa một đối thủ trong cuộc đua vô địch giải hạng Nhất Quốc gia ngay sau vòng 16. 

Đồng Nai đứng trước cơ hội bứt tốc tiến đến ngôi vô địch

Đồng Nai đứng trước cơ hội bứt tốc tiến đến ngôi vô địch

VOV.VN - Đồng Nai đang có cơ hội bỏ xa một đối thủ trong cuộc đua vô địch giải hạng Nhất Quốc gia ngay sau vòng 16. 

