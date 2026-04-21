Vòng 20 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

Vòng 20 V-League 2025/26 được người hâm mộ chú ý khi cuộc đua trụ hạng có những trận đấu rất quan trọng. Trong đó, màn so tài giữa Thanh Hoá và PVF-CAND được đánh giá mang tính chất quyết định lớn đến quyết tâm trụ hạng của cả hai đội.

Thanh Hoá hiện đang đứng ngay trên PVF-CAND trong bảng xếp hạng V-League mùa này, hơn đối thủ trực tiếp đua trụ hạng khoảng cách 4 điểm. Nếu giành chiến thắng, Thanh Hoá sẽ tạo ra khoảng cách 7 điểm rất khó để san lấp trong giai đoạn cuối mùa.

PVF-CAND đang ở tình thế rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng (Ảnh: Đức Minh)

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND có lẽ chỉ đặt mục tiêu có điểm khi phải làm khách trên sân Thanh Hoá. Nhưng trong trường hợp giành chiến thắng, PVF-CAND sẽ rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, đồng thời biến cuộc đua trụ hạng trở nên “căng như dây đàn” trong phần còn lại của mùa giải.

Trong trường hợp PVF-CAND thắng, không chỉ Thanh Hoá mà cả TP.HCM cũng như HAGL cũng rơi vào tình trạng báo động. Nếu cả hai đội cùng mất điểm ở vòng đấu tới, khoảng cách về điểm số với PVF-CAND sẽ bị rút ngắn xuống còn 3 điểm với TP.HCM, cũng như 2 điểm với HAGL.

Dù đều được đá trên sân nhà nhưng cả TP.HCM và HAGL đều gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn. TP.HCM sẽ chạm trán Nam Định đang trên đà trở lại mạnh mẽ, trong khi HAGL gặp đội đang đua vô địch là Thể Công Viettel.

Trận đấu trên sân Pleiku sẽ trở thành nút thắt quan trọng cho cả hai đầu bảng xếp hạng V-League. HAGL nhiều khả năng sẽ khiến cuộc đua vô địch trở thành màn độc diễn của CAHN nếu có điểm, đồng thời cũng tự định đoạt số phận của chính mình trong cuộc đua trụ hạng.

