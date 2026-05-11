Barca vô địch La Liga 2025/2026 sau khi thắng dễ Real Madrid

Barca đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0 ở trận El Clasico diễn ra rạng sáng 11/5, qua đó chính thức đăng quang La Liga mùa giải 2025/2026 sớm 3 vòng đấu.

Barca nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Real Madrid. Ngay phút thứ 9, Marcus Rashford thực hiện cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng vào góc chết, đánh bại thủ môn Thibaut Courtois để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Barca. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalunya tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ đối phương. Phút 18, Ferran Torres trừng phạt sai sót của hàng phòng ngự Real Madrid bằng pha dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội khách cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp một. Gonzalo Garcia bỏ lỡ tình huống đối mặt ở phút 22, còn Aurelien Tchouameni dứt điểm vọt xà sau pha phối hợp với Vinicius. Dù vậy, Real Madrid vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Barca.

Bước sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục gia tăng sức ép. Vinicius có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 65 nhưng không thắng được thủ môn Joan Garcia. Đến phút 63, Jude Bellingham đưa bóng vào lưới Barca, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Ở chiều ngược lại, Barca chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì thế trận an toàn. Robert Lewandowski, vào sân từ ghế dự bị, cũng có cơ hội ghi bàn ở phút 84 nhưng không thể đánh bại Courtois.

Những phút cuối trận, Real Madrid nỗ lực tấn công nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ thi đấu tập trung của Barca. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 2-0 và chính thức lên ngôi vô địch La Liga 2025/2026 trước ba vòng đấu.