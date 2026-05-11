Barca vô địch La Liga 2025/2026 sau khi thắng dễ Real Madrid
VOV.VN - Barca giành chức vô địch La Liga 2025/2026 sớm 3 vòng đấu sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở vòng 35 diễn ra sáng 11/5.
Barca đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0 ở trận El Clasico diễn ra rạng sáng 11/5, qua đó chính thức đăng quang La Liga mùa giải 2025/2026 sớm 3 vòng đấu.
Barca nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Real Madrid. Ngay phút thứ 9, Marcus Rashford thực hiện cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng vào góc chết, đánh bại thủ môn Thibaut Courtois để mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Sau bàn thua, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Barca. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalunya tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ đối phương. Phút 18, Ferran Torres trừng phạt sai sót của hàng phòng ngự Real Madrid bằng pha dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.
Đội khách cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp một. Gonzalo Garcia bỏ lỡ tình huống đối mặt ở phút 22, còn Aurelien Tchouameni dứt điểm vọt xà sau pha phối hợp với Vinicius. Dù vậy, Real Madrid vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Barca.
Bước sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục gia tăng sức ép. Vinicius có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 65 nhưng không thắng được thủ môn Joan Garcia. Đến phút 63, Jude Bellingham đưa bóng vào lưới Barca, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Ở chiều ngược lại, Barca chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì thế trận an toàn. Robert Lewandowski, vào sân từ ghế dự bị, cũng có cơ hội ghi bàn ở phút 84 nhưng không thể đánh bại Courtois.
Những phút cuối trận, Real Madrid nỗ lực tấn công nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ thi đấu tập trung của Barca. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 2-0 và chính thức lên ngôi vô địch La Liga 2025/2026 trước ba vòng đấu.
Real Madrid bước vào trận El Clasico với tâm thế của một kẻ bại trận. Đội bóng Hoàng gia đang đứng trước ngưỡng cửa của mùa giải thứ hai liên tiếp thất bại tại mọi đấu trường: từ Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua cho đến Champions League và La Liga.
Niềm tin vỡ vụn sau kỷ nguyên Xabi Alonso
Người hâm mộ Real Madrid khó có thể chấp nhận thực tế này, nhất là khi CLB đã chi đậm để mang về những Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold và Mastantuono.
Hồi cuối mùa 2024-25, HLV Carlo Ancelotti từng quả quyết Real sẽ lột xác. Lời tiên đoán của "Don Carlo" chỉ đúng trong 2 tháng đầu mùa giải này dưới thời Xabi Alonso. Khi đó, "Kền kền trắng" thi đấu như chẻ tre và lần đầu hạ gục Barca sau chuỗi 4 trận toàn thua. Tuy nhiên, vinh quang ngắn chẳng tày gang. Sự rạn nứt giữa Vinicius, Valverde với Alonso đã đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nội bộ, khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải rời Bernabeu.
Alvaro Arbeloa và phòng thay đồ mất kiểm soát
Việc bổ nhiệm Alvaro Arbeloa không mang lại "cú hích" như kỳ vọng. Nhà cầm quân 43 tuổi nhận gáo nước lạnh ngay trận ra mắt khi Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua. Tiếp đó là chuỗi phong độ phập phù dẫn đến việc dừng bước tại tứ kết Champions League và bị Barca bỏ xa trong cuộc đua La Liga.
Vấn đề cốt lõi: Arbeloa đang bất lực trong việc kiểm soát phòng thay đồ — yếu tố tiên quyết để sinh tồn tại Bernabeu.
Hiện tại, Real kém Barca tới 11 điểm. Về lý thuyết, nếu thắng tại Camp Nou, khoảng cách sẽ rút ngắn xuống 8 điểm khi mùa giải còn 3 vòng. Nhưng thực tế, hy vọng vô địch của Real gần như bằng không. Mục tiêu duy nhất của họ lúc này chỉ là: Ngăn Barca đăng quang ngay trước mặt mình.
Khủng hoảng nhân sự trầm trọng
Dù hừng hực quyết tâm, Real Madrid lại hành quân đến xứ Catalonia với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Arbeloa sẽ mất đi sự phục vụ của: Militao, Carvajal, Mendy, Valverde, Rodrygo, Arda Guler.
Ngoài tổn thất lực lượng, bóng ma nội bộ vẫn ám ảnh đội bóng. Vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni, cùng việc Mbappe bị cô lập khiến tinh thần chiến đấu của toàn đội chạm đáy. Tờ AS tiết lộ, nhiều cầu thủ như Carreras hay Asencio chỉ mong mùa giải này kết thúc càng sớm càng tốt.
Mbappe và Courtois tái xuất liệu có đủ?
Điểm sáng duy nhất cho Real là sự trở lại của Kylian Mbappe và Thibaut Courtois. Tuy nhiên, một cánh én khó làm nên mùa xuân khi Barca đang biến Camp Nou thành "pháo đài bất khả xâm phạm" với thành tích toàn thắng tại La Liga mùa này.
Ở chiều ngược lại, dù thiếu vắng Lamine Yamal do chấn thương, đoàn quân của Hansi Flick vẫn nắm giữ mọi lợi thế. Barca chỉ cần một trận hòa để bảo vệ ngôi vương. Thế nhưng, mục tiêu của các Cules chắc chắn là một chiến thắng để biến lễ đăng quang thành nỗi sầu thảm nhất cho đại kình địch.
LỰC LƯỢNG
- BARCA: Vắng Yamal và Christensen (chấn thương)
-REAL MADRID: Vắng Rodrygo, Militao, Guler, Carvajal, Mendy và Valverde (chấn thương)
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Barca thắng 5, thua 1 trong 6 trận gần nhất
- Real Madrid thắng 2, hòa 2, thua 2 trong 6 trận gần đây
- Barca thắng 1, thua 5 trong 6 lần gần nhất gặp Real Madrid
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5: U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5 nhận được sự chú ý khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua trong những phút cuối trận.
Không khí trước trận El Clasico giữa Barca và Real Madrid phủ thêm gam màu trầm buồn sau thông báo từ đội chủ sân Camp Nou. Barca xác nhận cha của HLV Hansi Flick vừa qua đời.
Trong thông cáo chính thức, đội bóng xứ Catalonia cho biết: “Chúng tôi chia sẻ mất mát cùng Hansi Flick và luôn đồng hành với ông cùng gia đình trong thời khắc khó khăn này”. Dù chịu cú sốc tinh thần lớn ngay trước trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải, chiến lược gia người Đức vẫn quyết định trực tiếp dẫn dắt Barca ở trận El Clasico diễn ra rạng sáng 11/5.
Phía Real Madrid cũng nhanh chóng gửi lời chia buồn tới HLV trưởng của đại kình địch. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ra thông báo: “CLB Real Madrid, Chủ tịch cùng ban lãnh đạo vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của thân phụ Hansi Flick, HLV của FC Barca”.
“Real Madrid xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông chân thành tới gia đình cùng những người thân yêu của ông. Mong ông yên nghỉ”, thông báo của đội chủ sân Bernabeu nhấn mạnh.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Nguồn: Real Madrid & Barca)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Diaz chuyền bóng cho Vinicius, tiền đạo người Brazil đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng hơi nhẹ nên không làm khó được thủ môn Joan Garcia.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Barca lên bóng bên cánh phải, Rashford tạt bóng vào vòng cấm địa Real Madrid, nhưng bóng đi hết đường biên ngang. Hai đội đang chơi bóng với tốc độ cao.
5': NGUY HIỂM !!! Barca tấn công nhanh bên cánh trái bóng được căng ngang cho Rashford, nhưng hậu vệ Francisco Garcia đã kịp thời truy cản và cắt bóng thành công.
6': PHẠM LỖI !!! Pablo Martin Paez Gaviria phạm lỗi với Jude Bellingham, trọng tài cho Real Madrid hưởng quả phạt từ giữa sân. Sau đó, các cầu thủ Real Madrid để mất bóng và Barca phản công rất nguy hiểm, may mắn là hàng thủ Kền kền trắng vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
8': PHẠM LỖI !!! Ferran Torres bị Antonio Rudiger phạm lỗi, Barca được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa.
9': VÀO VÀO VÀO !!! Rashford được giao trọng trách sút phạt, tiền đạo này sút bóng hiểm hóc đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ môn Courtois, mở tỉ số trận đấu.
11': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh trái, bóng được Trent Alexander-Arnold treo vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ Barca lại phá bóng đi hết đường biên ngang.
12': PHẠT GÓC !!! Trent Alexander-Arnold đá hai quả phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng thủ của Barca.
15': PHẠM LỖI !!! Dani Olmo phạm lỗi với Jude Bellingham ở khu vực giữa sân. Cầu thủ hai đội đang thi đấu rất quyết liệt, không ngại va chạm đã phá lối chơi của nhau.
18': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ của Real Madrid mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến Ferran Torres, cầu thủ này dễ dàng đánh bại Courtois ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
20': REAL MADRID BẾ TẮC !!! Việc thiếu vắng nhiều trụ cột ở vòng đấu này khiến Real Madrid bị Barca áp đảo về mặt thế trận. Kền kền trắng vẫn chưa tổ chức được pha tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
22': KHÔNG VÀO !!! Gonzalo Garcia có cơ hội đối mặt với thủ môn Barca, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài đáng tiếc. Đây là cơ hội ngon ăn nhất của Los Blancos từ đầu trận.
23': PHÒNG NGỰ TUYỆT VỜI !!! Real Madrid phản công bên cánh trái, Jude Bellingham căng ngang cho Vinicius, nhưng Eric Garcia đã cắt bóng ngăn tiền đạo người Brazil dứt điểm.
27': PHẠM LỖI !!! Ferran Torres hai lần liên tiếp phạm lỗi với Trent Alexander-Arnold, nhưng trọng tài vẫn chưa rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ đội chủ nhà.
30': REAL MADRID ĐẨY CAO ĐỘI HÌNH !!! Sau khi nhận bàn thua, Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công.
33': KHÔNG VÀO !!! Vinicius đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm địa Barca sau đó trả lại tuyến hai cho Aurelien Tchouameni dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đội chủ nhà.
36': PHẠM LỖI !!! Gonzalo Garcia phạm lỗi với trung vệ của Barca, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa.
38': KHÔNG VÀO !!! Rashford phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ này lại đi không trúng đích, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà.
40': THẺ VÀNG !!! Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Dani Olmo.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Barca tạm dẫn 2-0 Real Madrid.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': NGUY HIỂM !!! Barca tấn công bên cánh phải, Rashford thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa buộc thủ môn Courtois phải đổ người phá bóng giải nguy cho đội nhà.
49': PHẠT GÓC !!! Barca đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ Real Madrid đã đánh đầu giải nguy thành công.
51': THẺ VÀNG !!! Raul Asencio nhận thẻ vàng vì cố tình đá bóng vào lưới của Barca khi trọng tài đã cắt còi trước đó. Ngoài ra, Dani Olmo cũng bị phạt thẻ vàng vì đẩy ngã Raul Asencio.
53': Jude Bellingham bị đau sau khi Eric Garcia vung cùi chỏ vào mặt, tiền vệ người Anh sau khi được sự chăm sóc của bác sĩ đã có thể đứng dây.
55': THẺ VÀNG !!! Jude Bellingham nhận thẻ vàng vì vào sân mà trọng tài chưa cho phép.
56': KHÔNG VÀO !!! Ferran Torres có cơ hội xâm nhập vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ này đã bị cản phá, Barca được hưởng phạt góc bên cánh phải, nhưng phối hợp không tốt.
62': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Trent Alexander-Arnold treo bóng vào vòng cấm, nhưng không làm khó được hàng thủ Barca.
63': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Jude Bellingham đưa được bóng vào lưới Barca, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
65': KHÔNG VÀO !!! Vinicius có cơ hội đối mặt với Joan Garcia, nhưng tiền đạo người Brazil không thắng được thủ môn đội chủ nhà.
70': BẾ TẮC !!! Real Madrid đang nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng những đợt lên bóng của Kền kền trắng quá đơn điệu nên dễ dàng bị hóa giải.
74': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cái trái theo hướng tấn công, bóng được Trent Alexander-Arnold treo vòng vòng cấm địa, nhưng trung vệ Barca dễ dàng đánh đầu hóa giải.
77': THAY NGƯỜI !!! Lewandowski vào thay Ferran Torres.
80': KHÔNG ĐƯỢC !!! Trent Alexander-Arnold phất bóng dài cho Vinicius, nhưng thủ môn đội chủ nhà đã đoán được ý đồ và ra ôm bóng thành công.
82': THẺ VÀNG !!! Raphinha bị phạt thẻ vàng vì có hành vi không đẹp với Trent Alexander-Arnold.
84': KHÔNG VÀO !!! Lewandowski xử lý bóng rất khéo léo trong vòng cấm địa của Real Madrid sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của Courtois.
89': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vinicius đi bóng xâm nhập vòng cấm sau đó chuyền ra tuyến hai, nhưng lại bị hậu vệ đối phương cắt bóng thành công.
HẾT GIỜ !!! Barca giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid. Với chiến thắng này, Barca chính thức vô địch La Liga 2025/2026 sớm 3 vòng đấu.
Trực tiếp Barca vs Real Madrid vòng 35 La Liga 2025/2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 11/5.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid vòng 35 La Liga
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barcelona vs Real Madrid thuộc khuôn khổ vòng 35 La Liga 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/5.