中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5: U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc

Thứ Hai, 00:57, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5 nhận được sự chú ý khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua trong những phút cuối trận.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5 nhận được sự chú ý khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua trong những phút cuối trận.

01:05

U17 Việt Nam có phương án tiếp cận trận đấu hợp lý khi chơi chắc chắn, đồng thời sẵn sàng đưa ra những pha phản công nhanh. Từ một tình huống giành bóng ở trung lộ, Quý Vương chuyền bóng để Sỹ Bách thoát xuống dứt điểm thành bàn ở phút 32.

Trong hiệp hai, U17 Hàn Quốc ở phần lớn thời gian không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng đến phút 84, An Sun Hyun sút phạt hiểm hóc gỡ hoà cho U17 Hàn Quốc.

Trong những phút cuối trận, U17 Hàn Quốc hưng phấn ghi liên tiếp ba bàn thắng nhờ công của Nam Ian, Ahn Joo Wan và Kim Ji Woo. U17 Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-1.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 2
10:59
11:11

Sau khi vượt qua U17 Yemen trong trận mở màn với tỉ số 1-0, U17 Việt Nam hiện đứng đầu bảng C giải U17 châu Á 2026. Nếu có điểm trong trận đấu với U17 Hàn Quốc trong trận đấu thứ hai vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng, cũng như giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

U17 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn nhưng đang gặp khó khi để hoà U17 UAE trong trận mở màn. HLV Roland nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chắc chắn, chờ đối phương mắc sai lầm để tạo ra đột biến trong trận đấu. Với bóng đá trẻ, tâm lý cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Với việc vừa giành chiến thắng, tâm lý của các cầu thủ U17 Việt Nam hiện đang rất tốt và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 23h00 ngày 10/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

11:18
22:39
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 3
Danh sách thi đấu trận U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc.
23:00

Trận đấu bắt đầu! U17 Hàn Quốc là đội giao bóng trước.

23:02

1': Nguy hiểm! U17 Việt Nam có pha dứt điểm đầu tiên. Từ tình huống tấn công ở biên trái, Văn Dương đi bóng từ biên vào trung lộ rồi dứt điểm ngay ở sát vòng cấm nhưng bóng đập người cầu thủ U17 Hàn Quốc bật ra.

23:06

6': Không được! U17 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Văn Dương đưa bóng đến sát đáy biên rồi căng ngang vào trong những cầu thủ U17 Hàn Quốc đã kịp thời phá bóng chịu phạt góc.

23:09

8': Không được! U17 Hàn Quốc treo bóng vào khung thành từ pha đá phạt góc với ý đồ tận dụng chiều cao để đánh đầu. Tuy nhiên, đường chuyền bằng đầu cuối cùng lại thiếu chính xác đi hết đường biên ngang.

23:13

12': Cân bằng! Thế trận diễn ra khá cân bằng khi các cầu thủ U17 Việt Nam hoá giải tốt các tình huống tấn công của U17 Hàn Quốc, đồng thời có những pha phản công nhanh khá nguy hiểm.

23:14
23:17

17': Không được! U17 Hàn Quốc có tình huống đá phạt góc nhưng cú treo bóng vào không tốt, hàng phòng ngự U17 Việt Nam đã phá bóng ra.

23:21

20': Không vào! Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Nam Ian bật cao đánh đầu cận thành nhưng rất may cho U17 Việt Nam là cú đánh đầu lái bóng đi chệch khung thành.

23:26

25': Không được! U17 Hàn Quốc nỗ lực hãm thành nhằm tìm kiếm phương án xâm nhập vòng cấm U17 Việt Nam nhưng chưa thành công.

23:30

30': Liên tục gây sức ép! U17 Hàn Quốc vẫn liên tục hãm thành nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số nhưng U17 Việt Nam vẫn chơi kỷ luật, các cầu thủ bọc lót tốt khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn.

23:33

31': VÀOOOOOOO !!! Từ pha tấn công nhanh, Sỹ Bách đón đường chuyền của đồng đội, thoát xuống rất nhanh rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến thủ thành U17 Hàn Quốc dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là U17 Việt Nam 1-0 U17 Hàn Quốc.

23:37

36': Nguy hiểm! Từ vị trí đá phạt góc, Nguyên Lực bất người dứt điểm đưa bóng thẳng về phía khung thành nhưng rất tiếc bóng đi hơi cao.

23:40
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 4
U17 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỉ số (Ảnh: VFF)
23:43

41': Bế tắc! U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa tìm ra phương án tiếp cận khung thành U17 Việt Nam.

23:47

45': Nguy hiểm! U17 Hàn Quốc có pha đá phạt trực tiếp cự ly khoảng hơn 20 mét chếch về bên trái khung thành. Han Seung Min quyết định sút ngay khá nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành.

23:50

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là U17 Việt Nam 1-0 U17 Hàn Quốc.

23:52
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 5
Ảnh: VFF
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 6
Ảnh: VFF
00:07

Hiệp hai bắt đầu!

00:13

51': Không vào! Ahn Joo Wan tung ra cú dứt điểm nhanh rất căng trong vòng cấm nhưng thủ thành Xuân Hoà phản xạ xuất sắc cứu thua cho U17 Việt Nam.

00:18

56': Liên tục gây sức ép! U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình, cũng như tăng tốc độ tấn công nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự U17 Việt Nam nhưng chưa thành công.

00:23

61': Đứng vững trước sức ép! Dù U17 Hàn Quốc liên tục thay đổi những bài tấn công nhưng hàng phòng ngự U17 Việt Nam vẫn đang đứng vững.

00:26
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 7
Ảnh: AFC
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 8
Ảnh: AFC
00:27

63': Không được! U17 Việt Nam có pha phản công nhanh, Nguyễn Lực đột phá trong vòng cấm tìm kiếm cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.

00:30

68': Không vào! U17 Vệt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ở sát vòng cấm chếch về bên phải khung thành. Nguyễn Lực quyết định sút thẳng nhưng bóng đi đúng đến vị trí thủ môn của U17 Hàn Quốc.

00:34

72': Không được! Nguyễn Lực quyết định đột phá bên cánh trái nhưng chưa tạo ra được nguy hiểm với hàng thủ U17 Hàn Quốc.

00:35
ket qua u17 chau A 2026 hom nay 11 5 u17 viet nam nhan that bai dang tiec hinh anh 9
Các CĐV đến sân cổ vũ cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)
00:39

77': Nguy hiểm! Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam băng xuống rất nhanh khiến thủ môn U17 Hàn Quốc phải băng ra ngoài khung thành để phá bóng.

00:43

81': Mất bình tĩnh! Choi Min Jun không giữ được bình tĩnh và có pha phạm lỗi với cầu thủ U17 Việt Nam, trọng tài đã rút thẻ vàng cho cầu thủ U17 Hàn Quốc.

00:47

84': VÀOOOOO !!!U17 Hàn Quốc có pha đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm với góc rút rộng cùng khoảng cách thuận lợi. An Sun Hyun sút chìm đưa bóng đập đất khiến thủ thành Xuân Hoà dù đã bay người nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là U17 Việt Nam 1-1 U17 Hàn Quốc.

00:50

86': VÀOOOOO !!! Các cầu thủ U17 Việt Nam cho rằng cầu thủ U17 Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài biên không phất cờ. Nam Ian tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ hai cho U17 Hàn Quốc. Tỉ số trận đấu là U17 Việt Nam 1-2 U17 Hàn Quốc.

00:51

88': VÀOOOOOO !!!! An Joo Wan nhận bóng trong vòng cấm và sau một nhịp đẩy, cầu thủ U17 Hàn Quốc dứt điểm rất căng mang về bàn thắng thứ ba cho U17 Hàn Quốc. Tỉ số của trận đấu là U17 Việt Nam 1-3 U17 Hàn Quốc.

00:57

90+4': VÀOOOOO !!! Từ pha phối hợp trung lộ, Kim Ji Woo thoải mái xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm sệt hiểm hóc trong thế đối mặt thủ môn. Tỉ số của trận đấu là U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc.

00:57

Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc U17 châu Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CAHN có thể vô địch V-League ngay sau trận đấu với Nam Định
CAHN có thể vô địch V-League ngay sau trận đấu với Nam Định

VOV.VN - Vòng 22 V-League 2025/26 có thể sẽ chứng kiến CAHN giành ngôi vô địch sớm sau trận đấu với Nam Định.

CAHN có thể vô địch V-League ngay sau trận đấu với Nam Định

CAHN có thể vô địch V-League ngay sau trận đấu với Nam Định

VOV.VN - Vòng 22 V-League 2025/26 có thể sẽ chứng kiến CAHN giành ngôi vô địch sớm sau trận đấu với Nam Định.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5: Kịch tính trận “Siêu kinh điển”
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5: Kịch tính trận “Siêu kinh điển”

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5 nhận được sự chú ý với trận đấu quan trọng trong cuộc đua vô địch ở ngoại hạng Anh cũng như La Liga.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5: Kịch tính trận “Siêu kinh điển”

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5: Kịch tính trận “Siêu kinh điển”

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5 nhận được sự chú ý với trận đấu quan trọng trong cuộc đua vô địch ở ngoại hạng Anh cũng như La Liga.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup
Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, xác định được 2 đội tuyển sẽ đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, xác định được 2 đội tuyển sẽ đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế