Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026: Ronaldo đấu Yamal

Sáng 3/7, hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã giành được những chiến thắng để tiếp tục tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo cùng ĐT Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters).

Trong khi ĐT Tây Ban Nha có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước ĐT Áo thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1 trước Croatia.

Theo nhánh đấu, 2 đội Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau ở vòng kế tiếp. Đây sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng 16 đội World Cup 2026 khi cả đôi bên đều là những tập thể đến từ những nền bóng đá danh tiếng với những ngôi sao tầm cỡ của thế giới.

Đây cũng sẽ là dịp để Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal, những ngôi sao sáng nhất của đôi bên trực tiếp so tài trong một trận đấu mang tính chất quyết định ở sân chơi World Cup.

Màn so tài giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 7/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.