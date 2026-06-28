Kịch bản nào để Ronaldo đấu Messi ở World Cup 2026?

Bồ Đào Nha đã chính thức đứng nhì bảng K với 5 điểm sau khi hòa Colombia 0-0 ở lượt trận cuối. Cristiano Ronaldo và các đồng đội tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 gặp Croatia. Theo lịch thi đấu, trận Bồ Đào Nha gặp Croatia sẽ diễn ra lúc 6h ngày 3/7 (giờ Việt Nam).

Diễn biến này cũng đưa Bồ Đào Nha vào khác nhánh đấu với Argentina. Như vậy, kịch bản Critiano Ronaldo đối đầu với Lionel Messi tại World Cup 2026 sẽ chỉ xảy ra nếu Bồ Đào Nha và Argentina vào chung kết hoặc tranh hạng ba.

Cristiano Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha 0-0 Colombia. (Ảnh: Reuters)

Nếu vượt qua Croatia để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với những người chiến thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và đội nhì bảng J. Nhánh đấu của Bồ Đào Nha cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh cạnh tranh tấm vé vào chung kết như Đức, Pháp hay Bỉ.

Trong khi đó, Argentina sẽ gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 4/7. Nếu giành chiến thắng, Lionel Messi và đồng đội sẽ chạm trán Australia hoặc Ai Cập ở vòng 16 đội.

Nhánh đấu của Argentina được đánh giá "dễ thở" hơn so với nhánh đấu của Bồ Đào Nha. Ngoài nhà ĐKVĐ World Cup, những đội mạnh góp mặt ở nhánh đấu này là Anh và Brazil.