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Bộ trưởng Lương Tam Quang: Xây dựng CLB Công An Nhân Dân vươn tầm châu lục

Thứ Năm, 21:26, 03/09/2026
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VOV.VN - CLB Công An Nhân Dân chính thức bước vào mùa giải 2026/27 với dấu mốc chuyển giao quan trọng và sự chuẩn bị toàn diện, khi Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đặt mục tiêu xây dựng đội bóng phát triển chuyên nghiệp, bền vững và từng bước vươn tầm châu lục.

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Hưng Yên và Lễ xuất quân CLB Công An Nhân Dân mùa giải 2026/27.

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Lễ xuất quân CLB Công An Nhân Dân mùa giải 2026/27.

Trong quá trình xây dựng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp, việc chuyển giao và tiếp tục kế thừa những nền tảng đã được xây dựng là một bước đi quan trọng, mở ra những định hướng phát triển mới cho các CLB và địa phương. Với tinh thần đó, Bộ Công an đã thực hiện chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Hưng Yên thuộc UBND tỉnh Hưng Yên. 

Song song với lễ chuyển giao, Lễ xuất quân CLB Công An Nhân Dân mùa giải 2026/27 đánh dấu thời điểm đội bóng chính thức bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị toàn diện về tổ chức, lực lượng và chuyên môn.

Tại buổi lễ, CLB Công An Nhân Dân ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, lực lượng cầu thủ và mẫu áo đấu mùa giải 2026/27. Đội bóng bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị về tổ chức, lực lượng và chuyên môn, hướng tới mục tiêu giành vé lên chơi tại V-League mùa giải 2027/28.

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CLB Công An Nhân Dân ra mắt mẫu áo đấu mùa giải 2026/27.

Mùa giải năm nay, CLB Công An Nhân Dân bổ sung một số tân binh đáng chú ý như thủ môn Đình Triệu, Viktor Lê và Minh Vương. Bên cạnh đó, đội tiếp tục đặt kỳ vọng vào lực lượng trẻ với những cái tên như Lý Đức, Thanh Nhàn và Minh Phúc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đối với phát triển thể thao thành tích cao, trong đó có bóng đá. Bộ trưởng nhấn mạnh sức lan tỏa của bóng đá trong việc gắn kết đông đảo nhân dân, đồng thời cho rằng thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 có sự đóng góp của nhiều cầu thủ trưởng thành từ các đội bóng CAND.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Lễ chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Hưng Yên và Lễ xuất quân của CLB Công An Nhân Dân là dấu mốc quan trọng, thể hiện kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đối với việc xây dựng một tập thể có bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, nỗ lực vượt qua khó khăn và cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, CLB Công An Nhân Dân cần xác định cụ thể các mục tiêu tầm khu vực, châu lục để tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành bằng được. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công An Nhân Dân, quyết tâm xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững.

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Đặc biệt coi trọng công tác đào tạo trẻ, coi đây là nền tảng cốt lõi, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh tại các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và từng bước vươn tầm quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, đẹp mắt, kiên quyết nói không với tiêu cực. 

“Mỗi cầu thủ của CLB không chỉ là vận động viên xuất sắc trên sân cỏ, mà phải là một đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, đại diện cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, sự tự tin, lòng tự hào, tự tôn dân tộc” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với sự đồng hành, phối hợp của các ban bộ ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị đồng hành cùng với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ sẽ là nguồn lực, nguồn sức mạnh to lớn để CLB Công An Nhân Dân, CLB Hưng Yên phát triển vững chắc, gặt hái được nhiều thành công trong mùa giải 2026/27 và những năm tiếp theo.

 
Phạm Ngọc/VOV.VN
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