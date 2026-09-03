Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm vòng 1 V-League 2026/27

Theo lịch thi đấu, vòng 1 V-League 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4/9 với cặp đấu giữa Đồng Nai FC vs Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h00 trên sân vận động Bình Phước.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel sẽ hành quân đến sân khách mà không có được lực lượng mạnh nhất. Cụ thể, tân binh Doãn Ngọc Tân không thể ra sân do tiếp tục thụ án treo giò từ mùa giải V-League 2025/26.

Doãn Ngọc Tân đầu quân cho Thể Công Viettel ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: Thể Công Viettel)

Doãn Ngọc Tân trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp khi còn khoác áo Thanh Hóa ở vòng áp chót mùa giải 2025/26. Điều đó khiến tiền vệ này chưa thể ra mắt đội bóng mới trong ngày khai màn, ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng rơi vào tình cảnh tương tự trước chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM. Nguyễn Công Nhật sẽ không thể góp mặt do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở vòng cuối mùa trước.

Không chỉ vắng mặt ở trận ra quân, cầu thủ này còn phải nghỉ thêm trận đấu ở vòng 2 V-League 2026/27 khi Hà Nội FC trở về sân nhà tiếp đón SLNA. Đây là tổn thất đáng kể trong bối cảnh đội bóng Thủ đô cần lực lượng ổn định để hướng tới khởi đầu thuận lợi.

Theo lịch thi đấu vòng 1 V-League 2026/27, Hà Nội FC sẽ đối đầu CA TP.HCM trên sân vận động Bình Dương vào lúc 18h00 ngày 5/9.