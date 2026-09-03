Ninh Bình FC “trói chân” Nguyễn Hoàng Đức trước ngày khởi tranh V-League 2026/27

Thông báo trên trang chủ, Ninh Bình FC đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đến năm 2030. Quyết định này được công bố ngay trước thời điểm mùa giải V-League 2026/27 khởi tranh.

Dù hợp đồng cũ vẫn còn thời hạn một năm, hai bên đã sớm thống nhất tiếp tục gắn bó trên cơ sở niềm tin và định hướng phát triển chung. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính kế thừa trong kế hoạch xây dựng lực lượng của Ninh Bình FC.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gắn bó với Ninh Bình FC đến năm 2023. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Trong định hướng chuyên môn, Hoàng Đức không chỉ được xem là trụ cột nơi tuyến giữa mà còn là biểu tượng cho tham vọng vươn tầm của CLB. Ban lãnh đạo đội bóng đánh giá Hoàng Đức là nhân tố có khả năng dẫn dắt lối chơi và tạo ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ.

Bản hợp đồng mới cũng phản ánh sự đồng thuận về tầm nhìn giữa hai bên. Ninh Bình FC khẳng định luôn tôn trọng khát vọng xuất ngoại của cầu thủ, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện nếu xuất hiện cơ hội phù hợp trong tương lai.

Hoàng Đức vừa trải qua một kỳ ASEAN Cup 2026 ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1998 đóng góp 4 pha kiến tạo, chỉ xếp sau một số cái tên nổi bật trong danh sách kiến tạo của giải đấu. Thành tích cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 là lần thứ hai Hoàng Đức đăng quang tại đấu trường khu vực

Tại câu lạc bộ, Ninh Bình FC tiếp tục trao băng đội trưởng cho Hoàng Đức ở mùa giải mới. Hoàng Đức sẽ cùng các đội phó gồm Văn Lâm, Đức Chiến, Tài Lộc và Lucao xây dựng bộ khung lãnh đạo trong phòng thay đồ.