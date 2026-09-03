Kết quả bóng đá hôm nay 3/9: U20 Việt Nam tiếp tục thua ở vòng loại U20 châu Á
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/9: U20 Việt Nam tiếp tục thua ở vòng loại U20 châu Á khi thất bại 1-2 trước U20 Palestine.
Kết quả bóng đá hôm nay 3/9: U20 Việt Nam tiếp tục thua ở vòng loại U20 châu Á khi thất bại 1-2 trước U20 Palestine.
Nếu so với trận đấu thua Triều Tiên, U20 Việt Nam đã có trận đấu tốt hơn khá nhiều. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm kém cùng những sai lầm nơi hàng thủ vẫn khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải nhận thất bại.
Trận thua này khiến U20 Việt Nam còn rất ít cơ hội để giành vé vào VCK U20 châu Á 2027.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/9: U20 Việt Nam gặp Palestine
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/9, U20 Việt Nam gặp Palestine ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 châu Á 2027.
Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á: Mệnh lệnh phải thắng
VOV.VN - Thông tin và nhận định trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine thuộc lượt trận 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân vận động Việt Trì: Mệnh lệnh phải thắng cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9, sôi động với 20 trận đấu ở 11 bảng sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia.
U20 Việt Nam trước thử thách tiếp theo ở vòng loại U20 châu Á 2027
VOV.VN - Sau trận thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên trong lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông.
Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp Palestine
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C.
Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội. Sau những kết quả không như ý ở ngày ra quân, đây gần như là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp.
Ở trận mở màn, U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên và bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu tổ chức lối chơi. Trong khi đó, U20 Palestine cũng không có điểm khi thua 1-2 trước U20 Iran, khiến cục diện bảng đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Với cục diện hiện tại, cả hai đội buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Lợi thế của U20 Việt Nam nằm ở việc được thi đấu trên sân nhà Việt Trì. Tuy nhiên, áp lực từ khán giả cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn so với trận ra quân.
Sau thất bại đầu tiên, ban huấn luyện U20 Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào việc phân tích đối thủ và điều chỉnh chiến thuật. HLV Ikeuchi nhấn mạnh đội vẫn còn cơ hội và điều quan trọng là phải khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ.
Một khó khăn khác đến từ vấn đề nhân sự khi Lê Phát phải trở lại CLB thi đấu tại V-League, ảnh hưởng đến sự ổn định đội hình. Điều này buộc U20 Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn con người và cách vận hành lối chơi.
Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine là đối thủ không thể xem thường khi sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Những nhân tố đến từ châu Âu và Nam Mỹ mang đến cho họ nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi hiện đại.
Dù vậy, trận thua trước U20 Iran cũng cho thấy U20 Palestine vẫn tồn tại những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Nhiều khả năng đối thủ này sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, chờ đợi sai lầm của U20 Việt Nam để phản công.
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1' Trận đấu bắt đầu !!!!
5' U20 Palestine lên bóng bên cánh phải, cầu thủ đội khách tạt bóng vào trong nhưng hậu vệ U20 Việt Nam đã kịp thời cản phá.
10' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá nhanh. Đôi bên đều đang nỗ lực để tìm bàn thắng.
18' U20 Việt Nam đang là đội chủ động hơn nhưng các pha phối hợp chưa có được sự chuẩn xác cần thiết.
26' Đức Vũ đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào trong nhưng bóng lại tìm đến tay thủ môn Palestine.
31' Đức Vũ có bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào cho Hoàng Khanh dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ này có chất lượng rất tệ, không tạo được nguy hiểm với khung thành đội bạn.
34' VÀO!!! U20 Việt Nam phòng ngự không tốt, để bóng đến chân Tayem bên phía Palestine. Cầu thủ này xử lý một nhịp rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Đình Bách.
41' Sau bàn thua, U20 Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.
Hiệp 1 có 3 phút đá bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Palestine.
Hiệp 2 bắt đầu !!!
52' U20 Việt Nam có cơ hội rất thuận lợi khi Văn Bách thoát xuống dứt điểm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Palestine.
58' U20 Palestine có tình huống phản công nhanh và uy hiếp khung thành U20 Việt Nam. Rất may là một cầu thủ áo đỏ đã kịp cản phá trên vạch vôi.
61' U20 Palestine có cơ hội rất tốt từ pha phản công, chỉ có may mắn mới giúp U20 Việt Nam thoát được bàn thua sau cú sút của Ali bên phía đội khách.
66' VÀO OOOOO!!!! Quang Anh tạt bóng từ cánh phải, Quốc Khánh bật cao đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc, bật vào người thủ môn gốc Brazil bên phía Palestine lăn vào lưới. 1-1 cho U20 Việt Nam.
74' U20 Việt Nam đang dồn ép để nỗ lực tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Cú dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ áo đỏ đã tìm đến xà ngang.
79' U20 Việt Nam tiếp tục có cơ hội rõ ràng với tình huống tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền trở lại cho Hoàng Khanh dứt điểm đi chệch khung thành Palestine.
83' VÀO ! U20 Palestine lên bóng nhanh. Cầu thủ đội khách chọc khe để Hamade băng xuống dứt điểm kỹ thuật tung lưới thủ môn Đình Bách.
90+1' U20 Việt Nam phối hợp tốt, tạo cơ hội cho Quốc Khánh đánh đầu nhưng thủ môn của Palestine đã cản phá thành công.
Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!
90+4' THẺ ĐỎ CHO U20 VIỆT NAM !!! Thủ môn Đình Bách lên tham gia tấn công nhưng không thể chạm bóng, đội bạn phản công nhanh và thủ môn của U20 Việt Nam đã phạm lỗi với cầu thủ đội khách khi tiền vệ áo trắng có cơ hội dứt điểm. Trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Đình Bách.
Hết giờ !!! U20 Việt Nam thua U20 Palestine 1-2.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/9: U20 Việt Nam gặp Palestine
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