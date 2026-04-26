Tiền đạo U23 Việt Nam giải cơn khát bàn thắng tại V-League

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người hùng giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước PVF-CAND ở vòng 20 V-League 2025/2026. Kết quả này giúp Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, hơn vị trí cuối bảng của PVF-CAND 8 điểm và hơn đội đứng áp chót Đà Nẵng 7 điểm.

Với cá nhân Nguyễn Ngọc Mỹ, pha đánh đầu tung lưới PVF-CAND cũng giúp tiền đạo này chấm dứt cơn khát bàn thắng tại V-League 2025/2026. Trước đó, lần gần nhất Nguyễn Ngọc Mỹ ghi bàn tại V-League là trong trận Thanh Hóa hòa Đà Nẵng 1-1 ở vòng 1.

Nguyễn Ngọc Mỹ ăn mừng bàn thắng vào lưới PVF-CAND. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Theo thống kê trên trang chủ V-League, Nguyễn Ngọc Mỹ đang có 2 bàn thắng sau 17 lần ra sân tại V-League mùa này. Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Mỹ đã chuyển sang Ninh Bình ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải nhưng được cho Thanh Hóa mượn lại tới hết mùa.

Nguyễn Ngọc Mỹ là thành viên U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026. Tiền đạo này từng ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia tại đấu trường châu lục.