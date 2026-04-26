Tiền đạo U23 Việt Nam giải cơn khát bàn thắng tại V-League

Chủ Nhật, 10:31, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ giải cơn khát bàn thắng tại V-League 2025/2026 khi đánh đầu tung lưới PVF-CAND để mang về chiến thắng 1-0 cho Thanh Hóa.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người hùng giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước PVF-CAND ở vòng 20 V-League 2025/2026. Kết quả này giúp Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, hơn vị trí cuối bảng của PVF-CAND 8 điểm và hơn đội đứng áp chót Đà Nẵng 7 điểm.

Với cá nhân Nguyễn Ngọc Mỹ, pha đánh đầu tung lưới PVF-CAND cũng giúp tiền đạo này chấm dứt cơn khát bàn thắng tại V-League 2025/2026. Trước đó, lần gần nhất Nguyễn Ngọc Mỹ ghi bàn tại V-League là trong trận Thanh Hóa hòa Đà Nẵng 1-1 ở vòng 1.

Nguyễn Ngọc Mỹ ăn mừng bàn thắng vào lưới PVF-CAND. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Theo thống kê trên trang chủ V-League, Nguyễn Ngọc Mỹ đang có 2 bàn thắng sau 17 lần ra sân tại V-League mùa này. Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Mỹ đã chuyển sang Ninh Bình ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải nhưng được cho Thanh Hóa mượn lại tới hết mùa.

Nguyễn Ngọc Mỹ là thành viên U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026. Tiền đạo này từng ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia tại đấu trường châu lục.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Nguyễn Ngọc Mỹ V-League U23 Việt Nam
Tin liên quan

Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

Văn Quyết bị treo giò sau trận đấu với Ninh Bình

VOV.VN - Nguyễn Văn Quyết nhận thẻ vàng trong trận đấu Hà Nội FC gặp Ninh Binh chiều 24/4 và sẽ phải nghỉ thi đấu vòng kế tiếp của V-League.

VOV.VN - Nguyễn Văn Quyết nhận thẻ vàng trong trận đấu Hà Nội FC gặp Ninh Binh chiều 24/4 và sẽ phải nghỉ thi đấu vòng kế tiếp của V-League.

HLV Ninh Bình đáp trả phát biểu "gây sốc" của Văn Quyết về Hoàng Đức

VOV.VN - HLV Bae Ji Won đáp trả phát biểu "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi" của Văn Quyết sau trận Ninh Bình thua Hà Nội FC 2-3 tại vòng 20 V-League 2025/2026.

VOV.VN - HLV Bae Ji Won đáp trả phát biểu "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi" của Văn Quyết sau trận Ninh Bình thua Hà Nội FC 2-3 tại vòng 20 V-League 2025/2026.

