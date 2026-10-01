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Bóng bàn CAND - T&T: Khi sức mạnh tập thể tạo nên những nhà vô địch

Thứ Năm, 06:30, 01/10/2026
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VOV.VN - Giành 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và đứng đầu toàn đoàn tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 ở Vĩnh Long, CAND - T&T khẳng định vị thế số 1 của bóng bàn quốc nội.

Khép lại giải đấu ngày 30/9, đội bóng bàn CAND - T&T giành HCV ở 6 trên 7 nội dung: đồng đội nam, cả ba nội dung đôi, đơn nam và đơn nữ. Việc cùng lúc vô địch hai nội dung đơn tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội của đội ở các nội dung cá nhân. Trước đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X, CAND - T&T cũng giành HCV cả đơn nam lẫn đơn nữ. Đó là lần đầu tiên sau 40 năm mới có một đoàn chiến thắng ở cả hai nội dung danh giá nhất này.

Nhưng đằng sau bảng thành tích là những câu chuyện cho thấy ở tập thể này, không ai chiến thắng một mình.

Chiến thắng ngoài mong đợi

HLV Vũ Mạnh Cường cho biết kết quả vượt ngoài mong đợi của ban huấn luyện, và điều ông hài lòng nhất là đội đã lấy lại HCV đồng đội nam. Tại Đại hội TDTT toàn quốc, CAND - T&T từng bị chính Hải Phòng loại ở bán kết. Khi gặp lại đối thủ này ở chung kết, ông thừa nhận không nghĩ đội có thể thắng.

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Lê Đình Đức thi đấu xuất sắc khi thắng cả hai tay vợt mạnh là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) để góp công lớn mang lại tấm HCV đồng đội nam cho CAND-T&T (Ảnh: T&T)

Trận đấu căng thẳng đến phút cuối. Mở màn, Đinh Anh Hoàng để thua Đoàn Bá Tuấn Anh, cựu vô địch quốc gia, với tỷ số sát nút 2-3. Lê Đình Đức kéo lại thế trận khi thắng Duy Phong 3-1. Tạ Hồng Khánh thắng tiếp 3-1, đưa CAND - T&T vượt lên dẫn 2-1. Hoàng để thua ở trận thứ tư, tỷ số trở về 2-2.

Toàn bộ áp lực dồn lên vai Đức trong trận quyết định, và đối thủ lại là Tuấn Anh, người từng đánh bại anh cả ở nội dung đơn lẫn đồng đội tại Đại hội. Lần này, Đức thi đấu điềm tĩnh, bản lĩnh và mang về HCV cho cả đội. Trước đó ở bán kết, CAND - T&T thắng Hà Nội 3-0, trong đó Đức thắng Nguyễn Anh Tú 3-0.

Chiến thắng 3-2 ấy tóm gọn tinh thần của CAND - T&T. Khi Hoàng gặp khó, Đức và Khánh đứng ra gánh vác. Không ai bị bỏ lại, chiến thắng thuộc về tất cả.

Ở các nội dung đôi, Hoàng đáp lại bằng hai tấm HCV. Anh cùng Đức vô địch đôi nam sau trận chung kết nội bộ với đồng đội Tạ Hồng Khánh - Vũ Mạnh Huy. Anh còn cùng Trần Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ, đánh bại cặp Nguyễn Quang Trường - Lâm Thư Cúc (Quân đội). Theo HLV Vũ Mạnh Cường, đây là lần đầu cặp đôi này trở lại ngôi vô địch sau nhiều năm. Hoàng và Mai Ngọc từng giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32 sau khi thắng đôi VĐV mạnh của Singapore.

Trần Mai Ngọc: Nữ hoàng của giải đấu

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Sau tấm HCV đơn nữ tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ X, Trần Mai Ngọc tiếp tục tỏa sáng với 3 HCV tại giải lần này (Ảnh: T&T)

Mai Ngọc là tay vợt thành công nhất giải với 3 HCV. Ngoài đôi nam nữ, chị cùng Hoàng Trà My vô địch đôi nữ sau khi thắng cặp Trần Diệu Linh - Lâm Thư Cúc (Quân đội).

Ở đơn nữ, chị thắng cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga 4-1 tại bán kết. Trong trận chung kết gặp Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh), Mai Ngọc thua set đầu nhưng không hề nao núng. Chị bình tĩnh thắng liền bốn set, trong đó có màn ngược dòng từ 2-6 ở set 3 đầy kịch tính. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh ấy là những phẩm chất được rèn giũa trong môi trường kỷ luật của CAND - T&T.

Điểm nhấn lớn nhất của giải là nội dung đơn nam, nơi cả bốn tay vợt vào bán kết đều thuộc CAND - T&T. Vũ Mạnh Huy nhất bảng, lần lượt vượt qua những VĐV mạnh của TP.HCM, Hà Nội và Quân đội. Ở chung kết, anh hạ đàn anh Lê Đình Đức 4-1 để giành danh hiệu quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

Về phần Đức, anh một lần nữa đánh bại Đoàn Bá Tuấn Anh ở tứ kết, lần thứ hai trong cùng một giải đấu. Đức rời Vĩnh Long với HCV đồng đội nam, HCV đôi nam và HCB đơn nam, một trong những giải đấu thành công nhất sự nghiệp.

Chức vô địch của Huy càng ý nghĩa khi anh là con trai HLV Vũ Mạnh Cường, người từng hai lần vô địch SEA Games. Từ người cha từng đứng trên đỉnh khu vực đến người con lần đầu chạm tay vào danh hiệu quốc gia, câu chuyện hai cha con là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống trong mái nhà CAND - T&T.

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Vũ Mạnh Huy tiếp nối truyền thống của gia đình khi vô địch đơn nam ở giải đấu quốc gia (Ảnh: T&T)

Khi đối thủ lớn nhất là đồng đội

Hai trận chung kết nội bộ ở đôi nam và đơn nam là hình ảnh rõ nhất cho sự thống trị và chiều sâu lực lượng của CAND - T&T. Huy và Đức vừa kề vai giành HCV đồng đội nam đã gặp nhau ở chung kết đơn. Cặp Hoàng - Đức gặp cặp Khánh - Huy ở chung kết đôi. Dù ai thắng, niềm vui vẫn thuộc về cả tập thể.

Đó là tinh thần của lực lượng CAND: cạnh tranh để cùng tiến bộ, đoàn kết để cùng chiến thắng. Sáu tấm HCV không đến từ vài ngôi sao đơn lẻ mà từ một hệ thống vận hành bài bản. Hệ thống ấy gồm môi trường rèn luyện kỷ luật của lực lượng CAND, sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn T&T và một ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Nhiều gương mặt cùng góp mặt trên bục nhận huy chương: Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh, Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My, Nguyễn Thị Phương Linh, Trương Bảo Linh. Khi một người gặp khó, luôn có người sẵn sàng thay thế và tỏa sáng.

Thời gian tới, các tay vợt CAND - T&T sẽ tiếp tục tranh tài tại giải Tay vợt xuất sắc, giải vô địch Đông Nam Á và giải Cây vợt vàng. Với vị thế số 1 quốc nội và một tập thể gắn kết, đội bước vào chặng cuối mùa giải với niềm tin và khát vọng mới.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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