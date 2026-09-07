CLB Pickleball CAND: Bệ phóng nòng cốt đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm World Cup

Dấu ấn từ lứa tuổi Kids, Junior

Tại World Cup 2026, các tay vợt trẻ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Trong đó, đội tuyển Kids xuất sắc giành Huy chương Đồng thế giới, với toàn bộ vận động viên trong đội hình đều thuộc biên chế CLB Pickleball CAND.

Đáng chú ý, hành trình của các tay vợt nhí CAND chỉ để thua các nhà vô địch Mỹ, quốc gia được xem là cái nôi của Pickleball thế giới. Thành tích này cho thấy các vận động viên nhí Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh khi được thi đấu và rèn luyện trong môi trường phù hợp.

Sophia Phương Anh và Trần Huy Bảo Châu cùng đội tuyển Junior giành HCB tại Pickleball World Cup 2026

Các thành viên đội Kids

Ở lứa tuổi Junior, 2 vận động viên thuộc CLB Pickleball CAND là Sophia Phương Anh và Trần Huy Bảo Châu tiếp tục góp mặt trong đội hình Việt Nam. Hai tay vợt nữ đã có những trận thi đấu đầy ấn tượng và cùng toàn đội giành Huy chương Bạc.

Từ đội Kids đến Junior, sự hiện diện liên tiếp của các vận động viên CAND cho thấy sự quan tâm, chú trọng trong công tác đào tạo trẻ đang tạo ra nguồn lực thực tế cho Pickleball Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

5 vận động viên CAND trong đội hình Open

Đóng góp của CLB Pickleball CAND không chỉ nằm ở các lứa tuổi trẻ mà còn đặc biệt quan trọng ở nội dung Open - cấp độ thi đấu cao nhất tại World Cup. Trang Huỳnh, Sophia Huỳnh Trần, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang và đội trưởng Đỗ Minh Quân là những vận động viên chủ lực của CAND đang góp mặt trong đội hình Đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam Open giành ngôi á quân tại Pickleball World Cup 2026

Trưởng đoàn Tô Duy (ngoài cùng bên trái) và HLV trưởng Nguyễn Hải Long (thứ ba từ trái sang) của Đội tuyển Việt Nam Open

Cùng với sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Tô Duy và HLV trưởng Nguyễn Hải Long (cũng thuộc CLB Pickleball CAND), các vận động viên Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành quyền vào chung kết nội dung Open, gặp đội tuyển Mỹ. Dù không thể lên ngôi vô địch tuy nhiên việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận, cho thấy khả năng cạnh tranh của Pickleball Việt Nam ở cấp độ cao nhất.

Với năm vận động viên trong đội hình Open cho thấy CAND đang đóng góp một lực lượng đáng kể cho Đội tuyển Quốc gia. Những vận động viên này cũng là cầu nối từ quá trình tập luyện, thi đấu tại CLB đến sân chơi quốc tế.

Từ nền tảng trẻ đến đội tuyển quốc gia

Nhìn từ hành trình World Cup 2026, đóng góp của CLB Pickleball CAND khá rõ nét ở cả ba cấp độ: Kids, Junior và Open.

Pickleball Việt Nam để lại dấu ấn mạnh mẽ ở Pickleball World Cup 2026

Nếu ở Kids và Junior, CAND cung cấp những tài năng trẻ đang từng bước trưởng thành và thể hiện quan điểm “xây từ gốc”, thì tại Open, CLB trực tiếp đóng góp lực lượng cho Đội tuyển Quốc gia. Đây cũng là hướng phát triển cần thiết với một môn thể thao đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam.

Những tấm huy chương tại World Cup 2026 vì thế phản ánh quá trình chuẩn bị lực lượng phía sau. Với những đóng góp này, CLB Pickleball CAND đang cho thấy vai trò của một bệ phóng quan trọng trong hành trình đưa các tay vợt Việt Nam ra sân chơi thế giới.