中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bóng đá Đông Nam Á có đại diện giành vé dự World Cup

Thứ Năm, 12:13, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bóng đá Đông Nam Á có đại diện góp mặt tại VCK World Cup nữ 2027 sau khi ĐT nữ Philippines thắng ĐT nữ Uzbekistan 2-0 trong trận play-off.

ĐT nữ Philippines giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2027, sau khi đánh bại ĐT nữ Uzbekistan 2-0 trong trận play-off tại Asian Cup nữ 2026. Những người ghi bàn cho ĐT nữ Philippines ở trận này là Angela Beard (47’) và Jaclyn Sawicki (52’).

Như vậy, ĐT nữ Philippines trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại VCK World Cup nữ 2027. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, ĐT nữ Philippines giành quyền góp mặt tại đấu trường thế giới sau lần đầu vào năm 2023.

ĐT nữ Philippines giành chiến thắng 2-0 trước ĐT nữ Uzbekistan trong trận play-off tranh vé dự VCK World Cup nữ 2027. (Ảnh: AFC)

Tại Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Philippines đứng thứ ba tại bảng A và giành quyền vào tứ kết với tư cách 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau đó, ĐT nữ Philippines thua ĐT nữ Nhật Bản 0-7 ở tứ kết và xuống chơi trận play-off tranh vé dự World Cup với ĐT nữ Uzbekistan – những người đã thua ĐT nữ Hàn Quốc 0-6 ở tứ kết.

Hiện tại, bóng đá châu Á đã xác định được 5/6 đại diện sẽ tham dự World Cup nữ 2027 là Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc. Tấm vé cuối cùng sẽ thuộc về đội thắng trong trận play-off giữa đội nữ Đài Bắc Trung Hoa và ĐT nữ Triều Tiên lúc 16h00 ngày 19/3.

Bên cạnh tấm vé dự World Cup nữ 2027, ĐT nữ Philippines cũng sẽ cùng các đội bóng vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa tham dự vòng loại nội dung bóng đá nữ, Olympic 2028 khu vực châu Á.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: World Cup bóng đá Đông Nam Á ĐT nữ Philippines Asian Cup nữ 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thư ký AFC cho biết LĐBĐ Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo
VOV.VN - Tổng thư ký AFC cho biết FAM vẫn còn thời gian kháng cáo sau khi ĐT Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

AFC CHÍNH THỨC xử thua ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam có vé dự VCK Asian Cup 2027
VOV.VN - LĐBĐ Malaysia (FAM) xác nhận AFC chính thức ra án phạt xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-3 và do đó, ĐT Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam nhận vinh dự từ AFC
VOV.VN - Bàn mở tỷ số của Ngân Thị Vạn Sự ở trận ĐT nữ Việt Nam 2-1 ĐT nữ Ấn Độ được AFC đề cử trong cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Asian Cup nữ 2026.

