Bóng đá Đông Nam Á có đại diện giành vé dự World Cup

ĐT nữ Philippines giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2027, sau khi đánh bại ĐT nữ Uzbekistan 2-0 trong trận play-off tại Asian Cup nữ 2026. Những người ghi bàn cho ĐT nữ Philippines ở trận này là Angela Beard (47’) và Jaclyn Sawicki (52’).

Như vậy, ĐT nữ Philippines trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại VCK World Cup nữ 2027. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, ĐT nữ Philippines giành quyền góp mặt tại đấu trường thế giới sau lần đầu vào năm 2023.

Tại Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Philippines đứng thứ ba tại bảng A và giành quyền vào tứ kết với tư cách 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau đó, ĐT nữ Philippines thua ĐT nữ Nhật Bản 0-7 ở tứ kết và xuống chơi trận play-off tranh vé dự World Cup với ĐT nữ Uzbekistan – những người đã thua ĐT nữ Hàn Quốc 0-6 ở tứ kết.

Hiện tại, bóng đá châu Á đã xác định được 5/6 đại diện sẽ tham dự World Cup nữ 2027 là Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc. Tấm vé cuối cùng sẽ thuộc về đội thắng trong trận play-off giữa đội nữ Đài Bắc Trung Hoa và ĐT nữ Triều Tiên lúc 16h00 ngày 19/3.

Bên cạnh tấm vé dự World Cup nữ 2027, ĐT nữ Philippines cũng sẽ cùng các đội bóng vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa tham dự vòng loại nội dung bóng đá nữ, Olympic 2028 khu vực châu Á.