Bóng đá Nga lần đầu trở lại giải đấu của FIFA sau nhiều năm

Vì những lý do ngoài chuyên môn, bóng đá Nga đã bị cấm tham dự các giải đấu chính thức cấp quốc tế từ năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, trong những diễn biến mới nhất, đội U15 Nga sẽ tham dự giải U15 World Cup 2026 do FIFA tổ chức.

Ảnh: RFU.

Cụ thể, U15 Nga sẽ thi đấu ở bảng AE của U15 World Cup 2026 cùng các đội Afghanistan, Djibouti, Sierra Leone, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cầu thủ thuộc lứa sinh năm 2011 của bóng đá Nga đã tập luyện tại Moscow thời gian qua dưới sự dẫn dắt của HLV Denis Pervushin và đã sẵn sàng để tham dự giải đấu được tổ chức ở Azerbaijan.

Một trong những điểm đáng chú ý của FIFA U15 World Cup 2026 là triết lý lấy cầu thủ làm trung tâm. Thể thức 8v8 được thiết kế phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi U15, giúp tăng số lần cầu thủ được chạm bóng, tạo thêm các tình huống tấn công, xử lý bóng và ra quyết định trong trận đấu.

Bên cạnh đó, giải đấu được tổ chức theo mô hình Festival, bảo đảm các đội tuyển đều có cơ hội thi đấu xuyên suốt giải và không bị loại sớm. Qua đó, mỗi cầu thủ có điều kiện tích lũy số trận đấu quốc tế đáng kể, đồng thời được học hỏi từ những nền bóng đá khác nhau.

Với bóng đá Nga, việc được tham dự U15 World Cup 2026 sẽ là bước tiến để nền bóng đá có truyền thống của thế giới hội nhập trở lại sau thời gian dài chỉ được thi đấu giao hữu.