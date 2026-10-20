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Lịch thi đấu ĐT Việt Nam loạt FIFA Days tháng 11/2026 bất ngờ thay đổi

Thứ Ba, 08:43, 20/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ĐT Việt Nam loạt FIFA Days tháng 11/2026 bất ngờ thay đổi so với dự kiến trước đó.

Trong tháng 11/2026, ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu quốc tế do VFF tổ chức tại Ninh Bình với sự tham dự của 2 đội khách mời Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. 

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Lịch thi đấu cập nhật của ĐT Việt Nam.

Ban đầu, giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 15/11. Tuy nhiên, sau khi có những nghiên cứu, điều chỉnh, BTC đã quyết định thay đổi lịch thi đấu. 

Theo đó, giải vẫn khởi tranh vào ngày 11/11 nhưng sẽ kết thúc ngày 17/11. Lượt trận thứ hai được tổ chức ngày 14/11 thay vì 13/11 như dự kiến. Như vậy, trận đấu ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa vẫn diễn ra ngày 11/11 trong khi trận đấu ĐT Việt Nam gặp Kyrgyzstan sẽ lùi lại 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. 

Những thay đổi này giúp ĐT Việt Nam có thêm thời gian hồi phục giữa các trận đấu, từ đó có được những màn trình diễn tốt hơn trên sân cỏ. 

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026/2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang Sik và các cộng sự đánh giá phong độ các cầu thủ, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Trần Tiến/VOV.VN
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