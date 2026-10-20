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Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT nữ Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan

Thứ Ba, 16:47, 20/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan hơn 14 bậc.

 

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất vừa được công bố hôm nay 20/10, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan 14 bậc. 

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Ảnh: CFA. 

Kể từ lần xếp hạng gần nhất vào cuối tháng 6/2026, ĐT nữ Việt Nam thi đấu thêm 4 trận được tính điểm với kết quả được ghi nhận là 1 hòa, 3 thua, bị trừ gần 10 điểm và hiện chỉ còn 1585,06 điểm. 

Dù vậy, ĐT nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 37 thế giới cùng ngôi số một Đông Nam Á do các đối thủ trong khu vực có thành tích chưa đủ tốt để vượt lên. Tại bình diện châu Á, ĐT nữ Việt Nam duy trì vị trí thứ 6. 

ĐT nữ Philippines không vượt qua được vòng bảng ASIAD 2026 nên bị trừ gần 4 điểm và giữ vị trí 39 thế giới, xếp thứ 2 khu vực. ĐT nữ Thái Lan đã tụt 1 bậc xuống hạng 51 thế giới. 

5 đội dẫn đầu trong số các đội thuộc LĐBĐ châu Á là Nhật Bản (hạng 5 thế giới), Triều Tiên (hạng 12), Australia (hạng 15), Hàn Quốc (hạng 17) và Trung Quốc (hạng 18). Ở tốp đầu thế giới, 3 đội tuyển có thứ hạng cao nhất là Tây Ban Nha (2121,5 điểm), Mỹ (2042,38 điểm) và Đức (2034,62 điểm). 

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dành cho bóng đá nữ sẽ được công bố vào ngày 7/12/2026. 

PV/VOV.VN
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