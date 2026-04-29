Bóng đá Việt Nam bất ngờ được hưởng lợi từ World Cup 2026

Thứ Tư, 11:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc FIFA tăng tiền thưởng và quỹ hỗ trợ tại World Cup 2026 bất ngờ mở ra cơ hội lớn để bóng đá Việt Nam nhận thêm nguồn lực phát triển và bứt phá trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội hưởng lợi đáng kể khi FIFA đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc tăng tiền thưởng và phí tham dự cho World Cup 2026. Quyết định chi tiết sẽ được thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra trong tuần này ở Vancouver.

Trước đó, FIFA công bố quỹ thưởng kỷ lục 727 triệu USD, với mỗi đội nhận tối thiểu 10,5 triệu USD và nhà vô địch nhận 50 triệu USD. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi gần đây, mức hỗ trợ dự kiến tiếp tục tăng, qua đó tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa đến nhiều nền bóng đá, trong đó có Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội hưởng lợi đáng kể khi FIFA.
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội hưởng lợi đáng kể khi FIFA.

Nguyên nhân xuất phát từ chi phí vận hành tăng cao, đặc biệt tại Mỹ - một trong ba quốc gia đăng cai World Cup 2026. Nhiều liên đoàn lo ngại nguy cơ thua lỗ dù thi đấu thành công vì gánh nặng chi phí di chuyển, ăn ở và thuế.

Không chỉ dừng ở tiền thưởng, FIFA còn tăng ngân sách phát triển cho 211 liên đoàn thành viên thông qua chương trình FIFA Forward. Đây là nguồn lực quan trọng giúp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thêm điều kiện đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở vật chất.

FIFA hiện sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh với doanh thu dự kiến 13 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm, riêng World Cup 2026 đóng góp khoảng 9 tỷ USD. Nhờ đó, tổ chức này có thể mở rộng hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển đồng đều của bóng đá toàn cầu.

Những thay đổi này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho các đội tham dự mà còn tạo cú hích dài hạn cho các nền bóng đá đang phát triển. Với Việt Nam, đây là cơ hội rõ ràng để tận dụng nguồn lực mới, từng bước nâng tầm trên bản đồ bóng đá khu vực và châu lục.

PV/VOV.VN
Tag: Bóng đá Việt Nam World Cup 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

VOV.VN - Sau cuộc họp giữa FIFA với AFC và AFF vào rạng sáng mai 29/4, thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức được xác định.

VOV.VN - Sau cuộc họp giữa FIFA với AFC và AFF vào rạng sáng mai 29/4, thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức được xác định.

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đón nhận tín hiệu tích cực tại vòng 19 V-League 2025/2026 khi các ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam đồng loạt ghi bàn.

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đón nhận tín hiệu tích cực tại vòng 19 V-League 2025/2026 khi các ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam đồng loạt ghi bàn.

