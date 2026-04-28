ĐT Việt Nam "nín thở" chờ đợi thể thức FIFA ASEAN Cup 2026

Đêm nay, rạng sáng mai 29/4, FIFA và AFC sẽ có những buổi họp quan trọng tại Canada. Đại diện AFF và đại diện các liên đoàn thành viên cũng có mặt.

Một trong những quyết định được đưa ra ở các cuộc họp này chính là thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026, điều mà người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á rất quan tâm.

Theo đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, trùng với thời điểm FIFA Days. Phiên họp rạng sáng mai sẽ đi đến những kết luận cuối cùng về thể thức thi đấu, số lượng đội tham gia, vòng bảng và hệ thống đấu loại trực tiếp phù hợp với lịch thi đấu của FIFA.

Dự kiến, dù thi đấu với thể thức nào thì các đội tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng sẽ tranh tài không quá 4 trận, trùng với tiêu chí của FIFA Days để các đội tuyển tham dự sẽ có lực lượng tối ưu nhất.

Trước khi nghĩ đến giải đấu mới FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik sẽ tranh tài ở AFF ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8. Đây là giải đấu ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ.