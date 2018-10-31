10 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2018: Mourinho kém xa Pep Guardiola

Phần cuối bảng xếp hạng 50 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2018 (xem thêm P1, P2, P3) gồm có:
10. ERNESTO VALVERDE (BARCELONA)
9. JULIAN NAGELSMANN (HOFFENHEIM)
8. MAURIZIO SARRI (CHELSEA)
7. MAURICIO POCHETTINO (TOTTENHAM)
6. DIDIER DESCHAMPS (FRANCE)
5. JURGEN KLOPP (LIVERPOOL)
4. MAX ALLEGRI (JUVENTUS)
3. DIEGO SIMEONE (ATLETICO MADRID)
2. ZINEDINE ZIDANE (TỰ DO)
1. PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY)
HLV Mourinho của MU xếp hạng 25.
|Phần cuối bảng xếp hạng 50 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2018 (xem thêm P1, P2, P3) gồm có:
|10. ERNESTO VALVERDE (BARCELONA)
|9. JULIAN NAGELSMANN (HOFFENHEIM)
|8. MAURIZIO SARRI (CHELSEA)
|7. MAURICIO POCHETTINO (TOTTENHAM)
|6. DIDIER DESCHAMPS (FRANCE)
|5. JURGEN KLOPP (LIVERPOOL)
|4. MAX ALLEGRI (JUVENTUS)
|3. DIEGO SIMEONE (ATLETICO MADRID)
|2. ZINEDINE ZIDANE (TỰ DO)
|1. PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY)
|HLV Mourinho của MU xếp hạng 25.