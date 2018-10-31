10 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2018: Mourinho kém xa Pep Guardiola

Cập nhật lúc: 14:05 31/10/2018 (GMT+7)

VOV.VN - HLV Pep Guardiola được Fourfourtwo bầu là chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới trong năm 2018.

PV/VOV.VN
Theo Fourfourtwo
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