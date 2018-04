5 bài học từ chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Man City

1. 3 bàn là lợi thế, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn Kết thúc trận đấu đầu tiên tại vòng tứ kết Champions League năm nay, Liverpool xuất sắc giành thắng lợi 3-0 trước Manchester City. Đây thậm chí còn là chiến thắng thứ hai của Jurgen Klopp trước Pep Guardiola trong vòng 3 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, với 3 bàn thắng có được, liệu Liverpool đã chắc suất một vé vào bán kết? Đến thời điểm này, cục diện vẫn chưa thực sự ngã ngũ. Cách biệt 3 bàn là một lợi thế không nhỏ giúp The Kop có thể thoải mái lựa chọn lối đá phòng ngự cầm chừng để bảo toàn thành tích trong trận lượt về trên sân Etihad. Sự có mặt của Virgil van Dijk cùng quyết định sử dụng thủ thành Loris Karius thay thế Simon Mignolet trong trận đấu vừa qua đã củng cố sức mạnh nơi hàng phòng ngự, rất có thể đây sẽ là công thức Klopp tiếp tục áp dụng trong chuyến hành quân đến Etihad. Tuy nhiên, không ai biết trước được điều gì khi trận đấu tiếp theo, Man City được trở về làm mưa làm gió trên sân nhà và hoàn toàn có thể sửa chữa sai lầm trước đó. Nếu bất cẩn, Klopp cùng các học trò vẫn có khả năng phải ôm hận ngay trên giải đấu sở trường của mình. 2. Klopp rất hợp khi được thi đấu trận lượt đi trên sân nhà Khỏi phải bàn cãi, các fan của Liverpool chính xác là những hooligan đích thực của bóng đá Anh. Hãy nhìn cách họ đập vỡ cửa sổ xe bus của Man City để "đón tiếp" đội khách trước thềm trận đấu, đủ để biết các CĐV áo đỏ cuồng nhiệt và náo loạn đến mức nào. Các fan của The Kop hoặc là những người hâm mộ tuyệt vời nhất, hoặc sẽ trở thành thành phần nguy hiểm nhất, tuỳ thuộc vào màn trình diễn của đội bóng. Tuy nhiên, Klopp đã xuất sắc tận dụng bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà Anfield để hâm nóng trận đấu, mang đến cho các CĐV một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn bằng lối đá tấn công dồn dập ngay từ đầu. Thậm chí, với phong độ băng băng cán đích của Man City tại Premier League hiện nay, khó có ai có thể tưởng tượng The Citizens có thể bị vùi dập với 3 bàn thua nhanh chóng. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, các bản hợp đồng đắt giá của Man City đều không còn là chính mình, thi đấu thụ động và chậm chạp trong từng bước chạy. Anfield quả thực là một chảo lửa "đi dễ khó về". 3. Salah - con gà đẻ trứng vàng Tiếp tục thi đấu năng nổ và nổi bật, Salah là cầu thủ mở tỷ số cho trận đấu. Từ một tình huống phản công nhanh, Salah thực hiện một cú dốc bóng phá bẫy việt vị điển hình từ giữa sân để chuyền bóng cho Roberto Firmino dứt điểm. Như có khả năng biết trước được cú dứt điểm của Firmino sẽ bị chặn lại, Salah ngay lập tức chạy chỗ tiếp cận khung thành, dễ dàng nhận bóng từ sai lầm của Walker và nhanh chóng đưa bóng vào lưới. Bàn thắng này đã nâng thành tích ghi bàn của Salah lên con số 38 bàn thắng ở mùa giải này và là pha lập công thứ 7 chỉ tính riêng tại Champions League. Vậy vũ khí bí mật của tiền đạo người Ai Cập này nằm ở đâu? Đó chính là tư duy nhạy bén và khôn ngoan mà một tay săn bàn hàng đầu thế giới cần phải có trong bóng đá hiện đại. Đọc trước tình huống, có mặt tại điểm nóng, tận dụng triệt để sai lầm của đối phương và kết thúc gọn gàng, công thức này đã giúp Salah một mình một ngựa băng băng trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League năm nay. 4. Pep tiếp tục thể hiện sự kém cỏi trong những trận knock-out sân khách Mặc dù được đánh giá là một trong những HLV tài năng nhất của bóng đá đương đại, Pep Guardiola vẫn sở hữu bảng thành tích nghèo nàn trong mỗi chuyến làm khách tại các vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Khi còn dẫn dắt Barcelona, trong 23 lần hành quân thi đấu knock-out tại Champions League, Pep chỉ dành được 5 trận thắng, hoà 10 và thua 9. Kết quả này chưa hẳn đã phản ánh đúng tình hình thực tế bởi nó còn phụ thuộc vào thành tích thi đấu trên sân Nou Camp. Tuy nhiên, liệu thành tích bết bát trên sân khách có phải là hệ quả của việc Pep quá tự tin mỗi khi được thi đấu trên sân nhà? Trong ấu pháp an toàn và chấp nhận để cho đội bóng của Klopp tung hoành trên sân Anfield. Cũng không loại trừ một đáp án khác cho màn trình diễn kém cỏi này của Man City: các cầu thủ áo xanh đã có một ngày thi đấu thực sự tệ hại và làm phiền lòng HLV. 5. Sterling luôn nhạt nhoà mỗi lần trở lại Anfield Tại trận đấu này, một trong những sự thay đổi người gây ngạc nhiên nhất chính là việc tung Raheem Sterling vào sân thế vị trí của Ilkay Gundogan. Không thể phủ nhận Sterling đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc tại mùa bóng năm nay, tuy nhiên cứ mỗi lần đặt chân về sân nhà đội bóng cũ là từng đấy trận đấu đáng quên của tiền vệ người Anh. Sterling từng bị Jon Flanagan khoá chặt trong suốt trận đấu, hay thậm chí còn phải thi đấu trong những tiếng la ó và huýt sáo phẫn nộ trên sân Anfield hồi tháng Giêng vừa qua. Như có phần nhượng bộ với các CĐV Liverpool, Pep Guardiola đã quyết định cất Sterling trên hàng ghế dự bị trong trận đấu này. Tiền vệ 23 tuổi được tung vào sân ở phút 57 như một nỗ lực tìm bàn thắng làm vốn cho Man City, tuy nhiên vẫn chẳng thể giúp cho đội bóng áo xanh thay đổi được tình hình. Với những lợi thế rất rõ ràng cho Liverpool sau trận lượt đi, hãy cùng chờ xem Man City sẽ xoay sở như thế nào trong trận đấu được trở về Etihad vào tuần tới.

