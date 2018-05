Biếm họa 24h: Sao West Ham “âu yếm” Pogba, HLV Wenger lôi kéo Conte

"Thiên thời, địa lợi" đang giúp David De Gea có cơ hội giành được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thế giới. (Ảnh: Troll bóng đá) Mark Noble "âu yếm" Paul Pogba trong trận hòa 0-0 của West Ham trước MU. (Ảnh: Getty) Bị Huddersfield cầm hòa, Chelsea tạm biệt đấu trường Champions League 2017/2018. (Ảnh: Omar) HLV Conte "trù ẻo" Liverpool bất thành khiến Chelsea tạm biệt giấc mơ tham dự Champions League ở mùa giải tới. (Ảnh: Cartoon Army) HLV Wenger lôi kéo HLV Conte dự Champions League qua "màn ảnh nhỏ". (Ảnh: Just toon it) Vận đen của Messi "ám quẻ" Sergio Ramos. (Ảnh: Troll bóng đá) Sergio Ramos trở thành "Người kiểm soát" cả trận đấu. (Ảnh: Troll bóng đá) Hôm nay (11/5) là ngày sinh nhật của Andres Iniesta. (Ảnh: Troll bóng đá) HAGL "méo mó" vì trọng tài. (Ảnh: An Thắng)

