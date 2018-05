Biếm họa 24h: Sang Barca, Coutinho thoát kiếp “ăn mày danh hiệu“

Về Barca, Coutinho ẵm liền 2 Cup và chấm dứt chuỗi "ăn mày danh hiệu". (Ảnh: Troll bóng đá) Khi bạn gặp Xuân Trường và không có gì để xin chữ ký. (Ảnh: Troll bóng đá) Thanos Klopp đụng độ "thánh phồng tôm" Zidane. (Ảnh: Cartoon Army) HLV Conte (Chelsea) dùng mọi thủ đoạn để giành vé Champions League, trong đó có cả trù ếm đối thủ. (Ảnh: Cartoon Army) Man City và MU đã thảnh thơi giành vé Champions League. Trong khi Liverpool, Tottenham và Chelsea vẫn chưa có đội nào chắc suất. (Ảnh: Just Toon It) Ước mơ nhỏ nhoi của fan Messi và Ronaldo. (Ảnh: Troll Football) Salah "mất tích" trong mấy trận gần đây. HLV Klopp lo lắng phát giấy "tìm trẻ lạc". (Ảnh: Just Toon It) Điều kiện éo le để Huddersfield trụ hạng thành công tại Premier League. (Ảnh: Troll bóng đá)

