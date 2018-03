Cập nhật BXH V-League 2018: Hà Nội FC dẫn đầu, HAGL đứng thứ 7

1. Hà Nội | Hiệu số: 4 | Điểm: 6 2. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 2 | Điểm: 6 3. Becamex Bình Dương | Hiệu số: 1 | Điểm: 4 4. Sanna Khánh Hòa BVN| Hiệu số: 1| Điểm: 3 5. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 1| Điểm: 3 6. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 0 | Điểm: 3 7. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số: 0 | Điểm: 2 (Ảnh: CTV Hoàng Thịnh) Tạm thời đồng hạng 8. Quảng Nam | Hiệu số: -1 | Điểm: 1 (Do điểm và các chỉ số phụ giữa Sài Gòn và Quảng Nam đều bằng nhau) Tạm thời đồng hạng 8. Sài Gòn | Hiệu số: -1 | Điểm: 1 (Do điểm và các chỉ số phụ giữa Sài Gòn và Quảng Nam đều bằng nhau) 10. Nam Định | Hiệu số: -1 | Điểm: 1 (Ảnh: VPF) 11. Hải Phòng | Hiệu số: -1 | Điểm: 1 (Ảnh: CTV Hoàng Thịnh) 12. Cần Thơ | Hiệu số: -3 | Điểm: 1 Tạm thời đồng hạng 13. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -1 | Điểm: 0 (Do điểm và các chỉ số phụ giữa TP Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An đều bằng nhau) Tạm thời đồng hạng 13. Sông Lam Nghệ An | Hiệu số: -1 | Điểm: 0 (Do điểm và các chỉ số phụ giữa TP Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An đều bằng nhau)

