HLV Mourinho sẽ đích thân xem giò “Vidic mới” ở UEFA Nations League

MU thi đấu không tốt kể từ đầu mùa và một phần nguyên nhân đến từ sự yếu kém của bộ phận "săn đầu người", đứng đầu là Phó chủ tịch Ed Woodward. Dĩ nhiên là Người đặc biệt không thể hài lòng và được cho là lên kế hoạch đích thân trực tiếp xem giò các mục tiêu ở UEFA Nations League. Và trận đấu mà Người đặc biệt lựa chọn để dự khán sẽ là cuộc đụng độ giữa Serbia và Montenegro ở UEFA Nations League. Nơi có Nikola Milenkovic, hậu vệ mới 20 tuổi được mệnh danh là "Vidic mới" của bóng đá Serbia. Mới 20 tuổi nhưng Nikola Milenkovic đã có 17 trận ra sân cho Fiorentina ở mùa bóng 2017/2018. Mùa này, cầu thủ sinh năm 1997 đã ra sân đầy đủ cả 8 trận tại Serie A và ghi 2 bàn thắng cho Fiorentina. Tỉ lệ tắc bóng thành công trung bình của cầu thủ người Serbia là 2.4, trong khi đó sao trẻ 20 tuổi cũng đạt tỉ lệ chuyền chính xác 76,9%. Thành tích này là lí do khiến Nikola Milenkovic trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Mladen Krstajic trong đội hình ĐTQG Serbia. Kể từ tháng 4/2018, cầu thủ của Fiorentina đã ra sân tổng cộng 7 trận trong màu áo "Đại bàng trắng" ở cả đấu trường Nations League lẫn giao hữu. Với chiều cao 1m95 là lợi thế của Nikola Milenkovic trong những tình huống chống bóng bổng. Những thống kê "trong mơ" trong màu áo La Viola đã khiến Jose Mourinho phải đích thân xem giò Nikola Milenkovic. Bên cạnh đó, lối chơi lăn xả, không ngại va chạm của trung vệ người Serbia là lí do khiến anh được so sánh với người đàn anh Nemanja Vidic. Được biết MU sẵn sàng bạo chi để có được tài năng trẻ này và chỉ còn chờ cái gật đầu của HLV Mourinho sẽ tiến hành đàm phán với Fiorentina.

