Lãnh đạo VFF lên tiếng về vụ sân Hàng Đẫy thất thủ vì pháo sáng

Chiều nay (12/10), Tổng thư ký VFF đã có cuộc trả lời phỏng vấn về sự cố pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, ông nói: “Việc đốt pháo sáng tại V-League không phải lần đầu xảy ra, nhưng trong trận Hà Nội FC và Nam Định, lượng pháo sáng vào sân là khá nhiều và có hành vi nguy hiểm gây thương tích cho CĐV. Việc một số CĐV quá khích gây ảnh hưởng an ninh, an toàn chắc chắn các cơ quan có thẩm quyền sẽ có hướng điều tra và xử lý nghiêm minh”.

Ông Lê Hoài Anh yêu cầu xử lý nghiêm những kẻ ném pháo sáng ở sân Hàng Đẫy tối 11/9.

Ông Lê Hoài Anh khẳng định, ngay từ đầu mùa giải, VFF và VPF đã thông qua, tổ chức hội nghị CLB để ký cam kết an ninh, đồng thời thành lập BTC giải theo quy chế trách nhiệm.



Trong đó có thành phần địa phương đảm bảo công tác an ninh và an toàn trong từng trận đấu. Ngay từ đầu tháng 2, trước thềm giải đấu khởi tranh, VFF đã có văn bản gửi cho công an tỉnh thành phố có đội tham dự giải để nắm bắt và phối hợp phương án xử lý.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc được hủy án treo sân sau sự cố pháo sáng ở trận đấu với Hải Phòng vào tháng 4 góp phần buông lỏng công tác quản lý, tạo điều kiện để các thành phần quá khích mang pháo sáng vào sân.

Ông Lê Hoài Anh cho hay: “Thực ra các vi phạm trong quá trình tổ chức đều được xem xét xử lý. Tuy nhiên, theo quy định, các câu lạc bộ dính án kỷ luật thì đều có quyền khiếu nại lên Ban khiếu nại.

Ban khiếu nại sẽ căn cứ trên quy định của VFF và xem xét các quá trình ra án kỷ luật của Ban kỷ luật để đưa ra quyết định, có thể sẽ có những quyết định khác so với Ban kỷ luật. Đây là quy chế của VFF quy định mang tính chất tôn trọng tính độc lập của thành viên trọng việc ra án phạt”./.