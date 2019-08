Trước vòng 22 V-League 2019: Hà Nội FC gặp bất lợi, HAGL mừng thầm

Ở vòng 22 V-League 2019, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Nam Định trên sân Hàng Đẫy, đây là trận đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính. Bởi ở lượt đi, đội bóng thành Nam đã đánh bại đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm với tỷ số 2-0, bất chấp tại thời điểm đó, Hà Nội FC đang có phong độ rất ấn tượng.

HAGL có chút lợi thế trong trận gặp Đà Nẵng sau khi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không có sự phục vụ của tiền vệ Đặng Anh Tuấn.





Ngoài ra, Hà Nội FC còn đón nhận tin không vui trước cuộc đụng độ với Nam Định, khi đội bóng Thủ đô liên tiếp phải đón nhận tổn thất về lực lượng.

Cụ thể, ngoài việc chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng, Oseni, thì mới đây Đoàn Văn Hậu cũng gia nhập danh sách bệnh binh. Bên cạnh đó, trung vệ Duy Mạnh cũng không thể góp mặt ở trận đấu này do thẻ phạt.

Trong khi đó, HAGL sẽ có chút lợi thế trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân Pleiku khi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không thể điền tên Đặng Anh Tuấn vào danh sách thi đấu, do tiền vệ 25 tuổi này đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đây là thông tin rất vui với đội bóng phố Núi bởi Đà Nẵng là đội bóng không dễ chơi với thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Trong 10 lần đụng độ gần nhất với đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức, HAGL đã phải đón nhận tới 7 thất bại và chỉ có được 3 chiến thắng.

Ngoài ra, Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đặng Hữu Phước (Quảng Nam), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Đỗ Văn Thuận (TP HCM) cũng không thể góp mặt ở vòng 22 V-League 2019 do thẻ phạt và kỷ luật./.