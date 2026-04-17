BXH U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam nắm lợi thế, U17 Indonesia lo bị loại

U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 với 6 điểm sau 2 trận thắng U17 Malaysia 4-0 và thắng U17 Timor Leste 10-0. Ở lượt trận cuối vào ngày 19/4, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần hoà chủ nhà U17 Indonesia là sẽ chắc chắn vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A.

U17 Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại sớm sau khi thua U17 Malaysia 0-1 trong lượt trận thứ hai. Hiện tại, đội chủ nhà của giải đấu đang đứng thứ 3 với cùng 3 điểm nhưng kém U23 Malaysia về thành tích đối đầu. Trong khi đó, U17 Timor Leste đã sớm bị loại sau 2 trận toàn thua.

Tại bảng A vẫn có thể xảy ra kịch bản 3 đội cùng có 6 điểm khi cùng thắng U17 Timor Leste và lần lượt thắng lẫn nhau. Do đó, U17 Việt Nam vẫn phải rất cẩn trọng ở trận gặp U17 Indonesia lúc 19h30 ngày 19/4.

U17 Việt Nam rộng cửa vào bán kết U17 Đông Nam Á sau chiến thắng 10-0 trước U17 Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Cập nhật bảng xếp hạng giải U17 Đông Nam Á 2026

Tại bảng B, U17 Lào đang đứng đầu bảng khi có cùng 4 điểm như U17 Myanmar nhưng hơn số bàn thắng ghi được. U17 Thái Lan đang đứng thứ 3 với 3 điểm còn U17 Philippines đã sớm bị loại sau 2 trận thua.

Ở lượt trận cuối của bảng B diễn ra lúc 15h30 ngày 18/4, U17 Thái Lan sẽ gặp U17 Lào còn U17 Myanmar sẽ đối đầu với U17 Philippines.

Tại bảng C, U17 Australia đang dẫn đầu với 6 điểm, U17 Campuchia đứng nhì bảng với 4 điểm, U17 Singapore có 1 điểm và U17 Brunei đã sớm bị loại sau 2 trận thua.

Hôm nay 17/4, bảng C sẽ diễn ra lượt trận cuối vào lúc 15h30 khi U17 Australia chạm trán U17 Campuchia còn U17 Singapore sẽ so tài với U17 Brunei.

Theo thể thức thi đấu giải U17 Đông Nam Á 2026, 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.