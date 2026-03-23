ĐT Việt Nam và nguồn cảm hứng từ hàng tiền vệ

Thứ Hai, 10:28, 23/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh hàng công chưa thực sự bùng nổ, hàng tiền vệ ĐT Việt Nam được đánh giá mang lại nguồn cảm hứng cho hai trận đấu dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Danh sách ĐT Việt Nam nhận được sự chú ý với những sự điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik so với đợt tập trung trước đó. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi tấn công trong hai trận đấu sắp tới với nguồn cảm hứng từ hàng tiền vệ.

Không có những tiền vệ mạnh về thu hồi bóng ở khu trung tuyến như Doãn Ngọc Tân hay Đức Chiến, ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này sở hữu nhiều tiền vệ có xu hướng tấn công. Trong số các tiền vệ, Lê Phạm Thành Long được đánh giá là cái tên phù hợp nhất để thi đấu ở vị trí tiền vệ mỏ neo.

Dt viet nam va nguon cam hung tu hang tien ve hinh anh 1
Hoàng Hên được đánh giá giúp ĐT Việt Nam tăng cường sức tấn công từ hàng tiền vệ (Ảnh: Hoài Thương)

Trong màu áo CAHN, Thành Long thường sắm vai tiền vệ điều tiết lối chơi. Dù không quá mạnh ở khả năng tranh chấp nhưng cầu thủ này lại cầm nhịp rất tốt, có khả năng kết nối hàng tiền vệ với hàng công.

Với phương án này, ĐT Việt Nam sẽ chơi thiên về kiểm soát bóng với nhiều tiền vệ giàu kỹ thuật, thiên về tấn công và có khả năng tạo đột biến cao như Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên,... Điều đó sẽ giúp ĐT Việt Nam khoả lấp được vấn đề của hàng công khi phần lớn các chân sút đang không có phong độ ấn tượng tại V-League.

Ngoài Xuân Son đang dần lấy lại phong độ làm bàn sau chấn thương, các tiền đạo khác đều chưa mang lại sự yên tâm. Tuấn Hải, Việt Cường hay Gia Hưng ghi được 3 bàn thắng tại V-League mùa này, con số không thực sự khiến người hâm mộ yên tâm.

Dt viet nam va nguon cam hung tu hang tien ve hinh anh 2

Trong danh sách vua phá lưới V-League mùa này, Hoàng Đức và Hoàng Hên đang là hai cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất với 6 pha lập công. Nếu HLV Kim Sang Sik có thể giúp nhóm tiền vệ tấn công của ĐT Việt Nam tìm được sự kết nối, những pha dứt điểm từ tuyến hai sẽ là một miếng đánh đầy nguy hiểm trong màn so tài sắp tới gặp ĐT Malaysia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3: FIFA Days cận kề

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Tottenham lâm nguy

