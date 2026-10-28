CAHN có cơ hội giành chiến thắng thứ 2 ở Cúp C1 châu Á 2026/2027

CAHN có cơ hội nối dài kỳ tích tại Cúp C1 châu Á

CAHN gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027. Đây là chiến thắng đầu tiên của đại diện Việt Nam ở sân chơi cao nhất châu Á mùa này.

Chiến thắng này cũng giúp CAHN có điểm số lịch sử ở sân chơi Cúp C1 châu Á, khi giải đấu này thay đổi thể thức. Đồng thời đưa thầy trò HLV Polking tạm thời leo lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng.

CAHN gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải (Ảnh: CAHN).

Theo lịch thi đấu Cúp C1 châu Á 2026/2027, ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng, CAHN sẽ tiếp đón Kyoto Sanga trên sân nhà Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 3/11. Đây là cơ hội tốt để CAHN giành chiến thắng thứ 2 để cải thiện thứ hạng.

Kyoto Sanga có 6 điểm sau 3 lượt trận đang tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có giá trị đội hình 14 triệu Euro, ngang ngửa với Cảng Thượng Hải và cao hơn 2 lần so với CAHN.

Hiện tại, Kyoto Sanga đang có phong độ không tốt ở J-League khi chỉ thắng 2 sau 12 vòng đấu, đứng hạng 16/20. Ở 4 trận đấu gần nhất tại sân chơi cao nhất Nhật Bản, Kyoto Sanga không biết mùi chiến thắng.

CAHN đã chơi rất tốt trước những đại diện mạnh của J-League ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 như Gamba Osaka và Kashima Antlers. Do đó, nếu CAHN thi đấu tốt như ở trận đấu với Cảng Thượng Hải, cộng với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Polking hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng.