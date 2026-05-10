CAHN có thể vô địch V-League ngay sau trận đấu với Nam Định

Vòng 22 V League được đánh giá có thể là cơ hội để CAHN lên ngôi vô địch sớm bốn vòng đấu. Hiện tại, CAHN đang hơn đội đứng sau Thể Công Viettel khoảng cách 11 điểm, điều đó dẫn tới việc Quang Hải cùng các đồng đội có thể vô địch ngay sau vòng này.

CAHN có thể vô địch sau vòng 22 V League (Ảnh: Như Đạt)

Kịch bản đó có thể xảy ra nếu CAHN giành chiến thắng trong trận đấu với Nam Định, còn Thể Công Viettel không thể thắng trong trận đấu với Hà Tĩnh. Khi ấy, khoảng cách về điểm số giữa hai đội sẽ ít nhất là 13 điểm, trong khi V-League chỉ còn bốn vòng đấu nên chắc chắn CAHN sẽ vô địch.

Thể Công Viettel đang không có được phong độ tốt khi có liên tiếp hai kết quả hoà đáng thất vọng thời gian gần đây. Hà Tĩnh cũng chưa chắc trụ hạng, lại được thi đấu trên sân nhà nên sẽ rất quyết tâm giành điểm.

Nếu tiếp tục không thắng, cơ hội cho Thể Công Viettel tiếp tục bám đuổi CAHN nhiều khả năng sẽ khép lại ngay sau vòng đấu này.

Tuy nhiên, kịch bản ấy không dễ xảy ra khi Nam Định đang có phong độ tốt thời gian gần đây. Đồng thời, lực lượng của Nam Định được đánh giá có trình độ tương đồng với CAHN nên trận đấu này được dự đoán sẽ rất kịch tính.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn