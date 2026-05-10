Lịch trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 10/5: U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U17 châu Á 2026 hôm nay 10/5 rạng sáng 11/5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 23h.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U17 Yemen với tỉ số 1-0. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 UAE cầm hòa với tỉ số 1-1. Do đó, nếu U17 Việt Nam thắng U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành vé vào tứ kết và dự World Cup.

Trả lời phỏng vấn truyền thông trước trận đấu, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết: “Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng tôi đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc”.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đăng Khoa cho rằng U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. BHL sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất” - Đăng Khoa nói.

Theo Đăng Khoa, điều quan trọng nhất mà U17 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu tới là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. “Trận đấu với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Toàn đội cần duy trì sự tập trung và thực hiện tốt đấu pháp mà BHL đã đề ra” - đội trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ về quyết tâm của toàn đội trước cơ hội cạnh tranh vé dự FIFA U17 World Cup 2026, Đăng Khoa khẳng định: “Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.

Ngoài trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc, lịch U17 châu Á 2026 hôm nay 10/5 còn có các trận đấu khác như U17 UAE gặp U17 Yemen và U17 Ấn Độ so tài U17 Uzbekistan.

Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên TV360. Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5 được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.