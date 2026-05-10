Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/5, V-League và giải hạng Nhất Quốc gia bước vào những trận đấu cuối cùng của loạt trận cuối tuần này.

Ở V-League, 4 trận đấu cuối cùng của vòng 22 sẽ diễn ra hôm nay gồm có: HAGL vs PVF-CAND (17h), Hà Tĩnh vs Thể Công Viettel (18h), CLB CA TP.HCM vs SLNA (18h) và CLB CAHN vs Nam Định (19h15).

Trong đó, nếu CLB CAHN thắng Nam Định và Thể Công Viettel không thắng Hà Tĩnh, CLB CAHN sẽ chính thức vô địch sớm 4 vòng đấu.

Ngoài ra, trận HAGL vs PVF-CAND sẽ có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua ở nhóm cuối. Đội chủ nhà sẽ tiến gần hơn đến cột mốc chính thức trụ hạng nếu giành 3 điểm. Với PVF-CAND, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc nếu đội khách muốn tiếp tục cuộc đua trụ hạng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/5, vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra trận đấu cuối cùng giữa Trẻ PVF-CAND và Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức sẽ có 2 trận cuối của vòng 1. Lúc 14h là Tân Hiệp Hưng vs Sài Gòn Titans và 15h là trận Hà Nội đấu Thái Sơn Bắc.