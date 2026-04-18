Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4 chứng kiến những trận đấu kế tiếp của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tại giải hạng Nhất Quốc gia, hai trận đấu ở vòng 15 được diễn ra trong ngày hôm nay là: Bắc Ninh vs Đồng Tháp (16h) và Trẻ PVF-CAND đấu Quy Nhơn United (18h). Đây là các trận đấu có ý nghĩa khá quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Các đội chủ nhà Bắc Ninh cũng như Trẻ PVF-CAND được đánh giá cao hơn và sẽ không bất ngờ nếu họ giành được những chiến thắng để tiếp tục cho những mục tiêu trong mùa giải năm nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4. V-League sẽ tiếp diễn với hai trận đấu của vòng 19. Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà Ninh Bình sẽ đón tiếp PVF-CAND lúc 18h.

Đây là trận đấu mà Ninh Bình được đánh giá cao hơn không chỉ vì được đá trên sân nhà mà còn vì họ có lực lượng cũng như phong độ nhỉnh hơn trong các trận đấu gần đây.

Trong khi đó, cũng vào lúc 18h trên sân Chi Lăng sẽ là trận Đà Nẵng đấu Nam Định. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà đặt mục tiêu phải thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, Nam Định cũng rất khát khao có 3 điểm sau khi đã trắng tay trước HAGL ở vòng đấu gần nhất.