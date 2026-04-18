中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cập nhật bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội FC thổi lửa vào cuộc đua top 3

Thứ Bảy, 06:00, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Hà Nội FC thổi lửa vào cuộc đua top 3 sau chiến thắng 4-2 trước CLB TP.HCM.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 19 V-League 2025/2026, Hà Nội FC đã giành chiến thắng 4-2 khi tiếp đón CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Những người ghi bàn cho đội bóng Thủ đô ở trận này là Đỗ Hoàng Hên (12’, 68’), Nguyễn Hai Long (24’) và David Fisher (35’). Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường lập cú đúp bên phía đội khách (2’, 60’).

Với chiến thắng này, Hà Nội FC có 33 điểm và tạm thời rút ngắn cách biệt với vị trí top 3 của Ninh Bình xuống còn 1 điểm. Tại vòng 19 V-League, Ninh Bình sẽ tiếp đón PVF-CAND vào lúc 18h00 ngày 18/4 và đây cũng là trận ra mắt của HLV Bae Ji Won với đội bóng cố đô.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, CLB TP.HCM đang đứng thứ 10 với 19 điểm sau thất bại trước Hà Nội FC. Diễn biến này giúp HAGL có hy vọng vươn lên chiếm vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League. Nhiệm vụ của đội bóng phố Núi là giành chiến thắng trong chuyến làm khách của Thể Công Viettel lúc 19h15 ngày 19/4.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: bảng xếp hạng V-League V-League Hà Nội FC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM
Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM với tỷ số 4-2 ở trận mở màn vòng 19.

Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM

Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM với tỷ số 4-2 ở trận mở màn vòng 19.

CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026
CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026

VOV.VN - CLB Nam Định thông báo gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột trước thềm trận đấu với Đà Nẵng tại vòng 19 V-League 2025/2026.

CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026

CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026

VOV.VN - CLB Nam Định thông báo gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột trước thềm trận đấu với Đà Nẵng tại vòng 19 V-League 2025/2026.

Vòng 19 V-League 2025/26: 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu
Vòng 19 V-League 2025/26: 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu

VOV.VN - Số lượng các cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại vòng 19 V-League 2025/26 cho thấy sức nóng của giải đấu trong thời điểm quyết định.

Vòng 19 V-League 2025/26: 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu

Vòng 19 V-League 2025/26: 15 cầu thủ phải nghỉ thi đấu

VOV.VN - Số lượng các cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại vòng 19 V-League 2025/26 cho thấy sức nóng của giải đấu trong thời điểm quyết định.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế