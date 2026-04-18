Cập nhật bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội FC thổi lửa vào cuộc đua top 3

Trong trận đấu sớm nhất vòng 19 V-League 2025/2026, Hà Nội FC đã giành chiến thắng 4-2 khi tiếp đón CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Những người ghi bàn cho đội bóng Thủ đô ở trận này là Đỗ Hoàng Hên (12’, 68’), Nguyễn Hai Long (24’) và David Fisher (35’). Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường lập cú đúp bên phía đội khách (2’, 60’).

Với chiến thắng này, Hà Nội FC có 33 điểm và tạm thời rút ngắn cách biệt với vị trí top 3 của Ninh Bình xuống còn 1 điểm. Tại vòng 19 V-League, Ninh Bình sẽ tiếp đón PVF-CAND vào lúc 18h00 ngày 18/4 và đây cũng là trận ra mắt của HLV Bae Ji Won với đội bóng cố đô.

Trong khi đó, CLB TP.HCM đang đứng thứ 10 với 19 điểm sau thất bại trước Hà Nội FC. Diễn biến này giúp HAGL có hy vọng vươn lên chiếm vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League. Nhiệm vụ của đội bóng phố Núi là giành chiến thắng trong chuyến làm khách của Thể Công Viettel lúc 19h15 ngày 19/4.