Ghi cú đúp bàn thắng, Hoàng Hên lọt vào top 3 vua phá lưới V-League

Danh sách vua phá lưới V League đang chứng kiến Hoàng Hên “bứt tốc” với phong độ chói sáng trong màu áo Hà Nội FC. Trong trận đấu với TP Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng 19, Hoàng Hên ghi cú đúp bàn thắng để giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số 4-2.

Hoàng Hên (phải) cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới V-League (Ảnh: Như Đạt)

Hai pha lập công này cũng giúp Hoàng Hên tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ cho danh hiệu vua phá lưới V-League mùa này. Hiện tại, Hoàng Hên đang lọt vào top bốn vua phá lưới với 9 bàn thắng kể từ đầu mùa, bằng với Lucao (Thể Công Viettel).

Alan (CAHN) hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách với 14 bàn, đứng thứ hai là Joel Tagueu (Hải Phòng) với 10 bàn thắng. Như vậy trong số 4 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V-League hiện tại, Hoàng Hên là cái tên duy nhất được tính là nội binh.

Tính rộng ra trong số 12 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League mùa này, Hoàng Hên và Hoàng Đức là hai cầu thủ nội hiếm hoi cạnh tranh được với các ngoại binh. Đứng sau Hoàng Hên là Leo Artur (CAHN) với 8 pha lập công.

Các cầu thủ tiếp theo lọt vào nhóm dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League gồm Olaha (SLNA), Fred Friday (Ninh Bình) với 7 bàn. Các cầu thủ ghi được 6 bàn gồm Hoàng Đức, Geovane, Gustavo Henrique (Ninh Bình) và Passira (Hà Nội FC).

