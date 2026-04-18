Ghi cú đúp bàn thắng, Hoàng Hên lọt vào top 3 vua phá lưới V-League

Thứ Bảy, 09:48, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lập công giúp Hà Nội FC giành chiến thắng, Hoàng Hên cũng lọt vào top 3 vua phá lưới V-League 2025/26.

Danh sách vua phá lưới V League đang chứng kiến Hoàng Hên “bứt tốc” với phong độ chói sáng trong màu áo Hà Nội FC. Trong trận đấu với TP Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng 19, Hoàng Hên ghi cú đúp bàn thắng để giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số 4-2.

ghi cu dup ban thang, hoang hen lot vao top 3 vua pha luoi v-league hinh anh 1
Hoàng Hên (phải) cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới V-League (Ảnh: Như Đạt)

Hai pha lập công này cũng giúp Hoàng Hên tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ cho danh hiệu vua phá lưới V-League mùa này. Hiện tại, Hoàng Hên đang lọt vào top bốn vua phá lưới với 9 bàn thắng kể từ đầu mùa, bằng với Lucao (Thể Công Viettel).

Alan (CAHN) hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách với 14 bàn, đứng thứ hai là Joel Tagueu (Hải Phòng) với 10 bàn thắng. Như vậy trong số 4 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V-League hiện tại, Hoàng Hên là cái tên duy nhất được tính là nội binh.

Tính rộng ra trong số 12 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League mùa này, Hoàng Hên và Hoàng Đức là hai cầu thủ nội hiếm hoi cạnh tranh được với các ngoại binh. Đứng sau Hoàng Hên là Leo Artur (CAHN) với 8 pha lập công.

Các cầu thủ tiếp theo lọt vào nhóm dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League gồm Olaha (SLNA), Fred Friday (Ninh Bình) với 7 bàn. Các cầu thủ ghi được 6 bàn gồm Hoàng Đức, Geovane, Gustavo Henrique (Ninh Bình) và Passira (Hà Nội FC).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tag: Hoàng Hên Hà Nội FC V-League
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4
Những nhà vô địch U15 Quốc gia 2026 nhận vinh dự đặc biệt
Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM
