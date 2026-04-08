"Cánh tay phải" của HLV Kim Sang Sik bất ngờ chia tay ĐT Việt Nam

Thứ Tư, 17:06, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi hoàn tất hợp đồng với VFF vào ngày 31/3/2026, trợ lý Lee Jung Soo sẽ không tiếp tục công việc trong ban huấn luyện ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Trợ lý Lee Jung Soo gia nhập Ban huấn luyện ĐT Việt Nam và U23 quốc gia Việt Nam từ tháng 3/2025, đồng hành cùng HLV trưởng Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị và tham dự nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 33, U23 châu Á 2026 và vòng loại AFC Asian Cup 2027. 

canh tay phai cua hlv kim sang sik bat ngo chia tay Dt viet nam hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Trong thời gian làm việc, trợ lý Lee Jung Soo luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn của đội tuyển.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, trợ lý Lee Jung Soo được biết đến là cựu tuyển thủ ĐT Hàn Quốc, có nền tảng chuyên môn vững chắc từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. 

Điểm sáng nhất trong sự nghiệp của Lee Jung Soo là World Cup 2010, giải đấu ông cùng ĐT Hàn Quốc vào đến vòng 1/8. Bản thân Lee Jung Soo cũng có được 2 bàn thắng vào lưới Nigeria và Hy Lạp. 

Sau khi giải nghệ, Lee Jung-soo chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại CLB TP.HCM, Suwon FC và Đại học Dongguk trước khi sát cánh cùng HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng “hủy diệt” ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026.

BXH giải Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất: ĐT Futsal Việt Nam đứng trên Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận ra quân, ĐT Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hơn chủ nhà Thái Lan về chỉ số phụ.

ĐT Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar trong trận ra quân ở giải Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar trong trận ra quân tại bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026.

