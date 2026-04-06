ĐT Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar trong trận ra quân ở giải Đông Nam Á

Chiều tối 6/4, ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận ra quân tại giải Futsal Đông Nam Á 2026 gặp ĐT Futsal Myanmar. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nhập cuộc lấn lướt nhưng cũng cần tới 12 phút để phá vỡ thế quân bình. Trần Thái Huy đột phá bên cánh phải rồi căng ngang để Nhan Gia Hưng ghi bàn mở tỷ số.

Vượt lên dẫn trước, ĐT Futsal Việt Nam chủ động chơi chậm rãi trong giai đoạn cuối hiệp 1 rồi bùng nổ mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Chỉ khoảng 10 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Từ Minh Quang kiến tạo cho Nguyễn Đa Hải dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

ĐT Futsal Việt Nam gặp ĐT Futsal Myanmar trong trận ra quân ở giải Futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: CLB Thái Sơn Nam)

Chỉ 2 phút sau bàn nhân đôi cách biệt, Nguyễn Đa Hải tiếp tục sút tung lưới ĐT Futsal Myanmar. Pivo của ĐT Futsal Việt Nam ập vào đá bồi đúng lúc, sau khi thủ môn Nyi Nyi Thant cản phá cú dứt điểm của Ngọc Ánh để nâng tỷ số lên 3-0.

Liên tiếp để thủng lưới, ĐT Futsal Myanmar chuyển sang chơi power-play nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, ĐT Futsal Việt Nam ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 27 sau pha xử lý đậm chất kỹ thuật giữa vòng vây đối phương của cầu thủ trẻ Nguyễn Thạc Hiếu.

Giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước ĐT Futsal Myanmar, ĐT Futsal Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải Futsal Đông Nam Á 2026. Ở lượt trận kế tiếp của bảng A, ĐT Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Timor Leste vào lúc 17h30 ngày 7/4, còn ĐT Futsal Myanmar sẽ gặp chủ nhà ĐT Futsal Thái Lan.