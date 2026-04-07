Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng "hủy diệt"

Thứ Ba, 19:31, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam thắng “hủy diệt” ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Chiều 7/4, ĐT futsal Việt Nam đối đầu ĐT futsal Timor Leste ở lượt trận 2 giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã nhanh chóng áp đặt thế trận.

ket qua bong da viet nam hom nay 7 4 Dt futsal viet nam thang huy diet hinh anh 1
ĐT futsal Việt Nam thắng dễ ở lượt trận 2 giải vô địch Đông Nam Á 2026. (Ảnh: Futsal Thailand)

Phút thứ 4, Minh Quang mở tỷ số bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc sau tình huống phối hợp đá biên. Chỉ hai phút sau, Thịnh Phát sút xa quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Sau khi có lợi thế, ĐT futsal Việt Nam chủ động kiểm soát bóng và giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, đội vẫn tận dụng tốt sai lầm của đối phương để gia tăng cách biệt.

Phút 13, Đa Hải chớp thời cơ từ pha mất bóng của cầu thủ bên phía Timor Leste để ghi bàn thứ ba. Đến phút 19, Quang Nguyên dứt điểm chính xác, khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi ĐT futsal Việt Nam tiếp tục lấn lướt. Phút 26, Đinh Công Vinh ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0.

Chỉ 2 phút sau, Trịnh Công Đại sút xa uy lực giúp đội nhà dẫn trước 6-0. Trước sức ép lớn, Timor Leste buộc phải chơi power play nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, chiến thuật này không mang lại hiệu quả như mong muốn. Phút 33, Thạc Hiếu ghi bàn nâng tỷ số lên 7-0 sau pha dứt điểm quyết đoán.

Những nỗ lực muộn màng giúp Timor Leste có bàn danh dự ở phút 36. Chung cuộc, ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm 7-1 trước ĐT futsal Timor Leste. Ở lượt trận cuối của bảng A, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp ĐT futsal Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 8/4.

PV/VOV.VN
Tag: ĐT futsal Việt Nam giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2026
Tin liên quan

ĐT Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar trong trận ra quân ở giải Đông Nam Á
VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar trong trận ra quân tại bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026.

ĐT futsal Việt Nam hướng đến tấm vé dự World Cup
VOV.VN - Bước vào giải futsal Đông Nam Á 2026, ĐT futsal Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình giành vé dự World Cup.

ĐT Futsal Việt Nam khởi đầu hành trình săn chức vô địch Đông Nam Á
VOV.VN - Ngày 30/3, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/4 tại Nonthaburi.

