Câu lạc bộ Hà Nội vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026

Ở trận chung kết, hai đại diện của Thủ đô là U11 Hà Nội và Câu lạc bộ Hà Nội đã cống hiến cho khán giả một thế trận chặt chẽ, giàu tính chuyên môn. Tận dụng tốt cơ hội có được trong hiệp một, các cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu tự tin và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để lên ngôi vô địch. U11 Hà Nội ngậm ngùi giành ngôi Á quân, trong khi 2 đội Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đồng giải Ba.

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính với những thế trận chặt chẽ, giàu tính chuyên môn.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân và tập thể. Đội U11 Sông Lam Nghệ An nhận giải Phong cách, U11 Hải Phòng nhận giải Phong cách Động Lực. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về 3 cầu thủ: Nguyễn Đức Mạnh, Hoàng Quang Anh (U11 Hà Nội) và Dương Trọng Đại (Câu lạc bộ Hà Nội) với cùng 7 bàn thắng. Thủ môn xuất sắc nhất là Hoàng Gia Bảo (U11 Hà Nội), cầu thủ Nguyễn Hải Nam (Câu lạc bộ Hà Nội) được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải năm nay có số lượng nhiều nhất từ trước đến nay và có chất lượng rất cao.

Giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết, Câu lạc bộ Hà Nội lên ngôi vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026.

“Đây là lần đầu tiên trong gần 30 năm tổ chức, giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc có được 24 đội bóng vào trong vòng chung kết, các năm khác thì chỉ có 16 đội bóng thôi. Chính vì vậy cho nên là sự cọ xát của các đội bóng với nhau cũng đã được nâng cao lên rất nhiều. Với lứa cầu thủ của mùa giải năm nay, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong thời gian tới, các cầu thủ sẽ có được những sự tiến bộ rõ rệt, sẽ là những cầu thủ nòng cốt của đội tuyển bóng đá Việt Nam sau này”, ông Nguyễn Phan Khuê bày tỏ.