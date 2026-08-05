Đắk Lắk phải giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng/tháng mới đạt kế hoạch

Đến đầu tháng 8, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân hơn 3.200 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 68% trước ngày 30/9, Đắk Lắk phải giải ngân thêm 4.200 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 2.100 tỷ đồng mỗi tháng. Địa phương vẫn còn 181 công trình, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, là những điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ để tạo động lực tăng trưởng.

Lãnh đạo các sở ngành chỉ ra những điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và các dự án còn vướng mắc, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ toàn bộ số vốn đầu tư công còn lại, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ tháng 8. Đồng thời, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Chủ tich UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu từng sở, ngành, địa phương phải rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, xác định rõ việc phải hoàn thành trong tháng 8, việc phải hoàn thành trước ngày 30/9 và trách nhiệm của từng cá nhân. Tinh thần chung là nhiệm vụ đã giao phải hoàn thành, vướng mắc phải được xử lý, chậm tiến độ phải xác định trách nhiệm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ và chịu trách nhiệm về kết quả.